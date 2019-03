Til topps i Vinterserien

KRISTIANSAND: Vinterserien har pågått i Sørlandshallen siden begynnelsen av november og omfatter tre divisjoner herrer, en divisjon old boys og en divisjon damer. Oldboysklassen blir ikke avgjort før siste kamp spilles i slutten av mars, mens herre- og dameklassen kunne avgjøres allerede nå.

CB har vært det suverene damelaget i mange sesonger og først i denne sesongen har andre lag kunne gi dem reell motstand. To tap for CB i løpet av sesongen har gjort at årets mesterskap ble avgjort på målforskjell, riktignok med solide 40 plussmål mer. Kristiansand Studentidrettslag og Sørlandets Sykehus, begge lag med innslag av spillere fra Gimletroll, har vært de største utfordrende til CB.

Fredrik Fredriksen

I øverste divisjon i herreklassen har Bico og Nordea fulgt hverandre som skygger gjennom hele sesongen, med Nordea i førersetet med best målforskjell. I nest siste serierunde slo imidlertid Bico til med en storseier, samtidig som Nordea avga poeng med uavgjort resultat 4–4 mot Phonero.

Dermed hadde Bico alt i egne hender, og med seier i siste serierunde kunne ikke Nordea gjøre noe. Bico møtte GSI Jags fra Grimstad i siste serierunde. GSI Jags gikk hardt ut, men slet med effektiviteten og Bico kunne dermed sikre mesterskapet med seier 9–2 i siste kamp.