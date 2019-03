KOK-løpere ladet opp i Spania

I området rundt Alicante møtte løperne krevende terreng, veldig ulik det de er vant til hjemmefra. Med mange gode økter i «banken» skal det bli spennende når sesongen snart er i gang.

Flere av øktene gikk på det «berømte» Guardamarkartet. Løperne møter et veldig annerledes kurvebilde, som gjør orienteringen svært krevende. Her må man ha full konsentrasjon hele veien, mister man kartkontakten forsvinner mange minutter.

At de aller fleste benyttet hviledagen til en treningsøkt i et nytt terreng, vitner om ei treningsvillig gruppe.

Jack Bjørnsen

By-sprint

Etter noen dager med treninger i terreng, ble asfaltskoene funnet fram og sprintorientering i Alicante sentrum sto på programmet. Orientering i en by er mye mer o-teknisk utfordrende enn de fleste tror. Hyppige retningsforandringer, trange gater, murer og andre hindringer gjør at mange avgjørelser som må tas i raskt og i høy fart.

Murcia Costa Cálida

I siste del av samlingen sto deltakelse i løpene Murcia Costa Cálida på programmet. Disse gikk i et fjellområde ca. en times kjøring nordvest for Alicante. Terrengtypen som møtte løperne på lang- og mellomdistansen var krevende med steinete bunn og bratte bakker. Det var også intense sprint o-løp med høy fart og mange retningsforandringer.

På langdistansen kom Erlend Odd Berge og Brage Takle best ut av det med seier i henholdsvis klasse M-16/18 og M-16E. På mellomdistanse var det Julie Christiansen som fikk beste plassering med 2. plass F-16/17. I sprint ble det seier til Marius Aurebekk i H-20E og 3. plass til Brage Takle i H-16E. Sebastian Daland leverte også solide løp, han representerte IFK Göteborg i Spania, men vil ikle seg KOK-drakta igjen på løp i Norge.

Sosialt

Ei slik treningssamling er svært viktig for samholdet i gruppa, og det sosiale ble vektlagt. 13 løpere fra 16 år og oppover var med på turen. Løperne bodde i hytter og ungdommen måtte ta ansvar for rydding og vask av treningstøy. Hver dag var det felles middag, og matlagingen gikk på omgang, så her måtte alle bidra.

Med Middelhavet bare fem minutter unna var det selvfølgelig noen som benyttet sjansen til litt soling og en forsmak på badesesongen.

Totalt sett var det vært en flott samling. Løperne kom hjem med mange timer trening i kroppen som de helt sikkert vil dra nytte av utover sesongen.

Sesongstart hjemme

Om to uker reiser over 50 KOK-ere på klubbtur til Danmark for deltakelse i Nord-Jysk 2-dages – det er 15. gang klubben har fellestur til disse løpene. Her er løpere i alle aldre med, og noen skal løpe o-løp for første gang.

Så er sesongen i gang her hjemme også med med nyvinningen «Sprintliga» for junior/senior i Stavanger og KOK 2-dagers her hjemme med klassetilbud til alle.

Palmehelga er det duket for sesongens første NM-distanse, da er det nattorientering på programmet.

Det skal bli spennende å følge KOK-løperne utover sesongen. Mange har trent godt og vil helt sikkert markere seg med gode prestasjoner utover sesongen.