Seiersvant sørlandshest klar for ny utfordring

KRISTIANSAND: Man så det allerede i oppvarmingen på Sørlandets Travpark søndag; Fabian B.R. formelig eide banen der han trippet rundt med bøyd nakke og ga beskjed til sine konkurrenter om at han var helklar til dyst. Da startbilen slapp hestene av gårde, pilte Grimstad-hesten rett til tet, og siden var det spill mot ett mål. Den lekre vallaken lekte med motstanderne og var enerådende i sluttfasen.

– Jeg har sett alle løpene Fabian B.R. har gjort, og var klar på at jeg ville utnytte starthurtigheten hans. Jeg har gledet meg til denne oppgaven, og det var egentlig ingen dramatikk inne i bildet noe sted i løpet. Det er bare å takke for å få tilliten bak en så flott hest, sa 21 år gamle Joakim Hansen som kusket Grimstad-hesten for første gang.

Eier og trener Per Otto Aagre var et eneste stort smil etter seieren, og kunne samtidig slippe en overraskende nyhet.

– Jeg har lenge hatt lyst til å prøve Fabian B.R. i montéløp. Han er ikke testet under sal i trening, men det er en type hest som jeg tror vil passe godt i den disiplinen. Jeg er veldig godt fornøyd med hesten om dagen, fastslo den dyktige treneren med et smil etter at seieren var sikret.

Øystein Tjomsland presenterte, nær sagt som vanlig, flotte egentrente vinnere fra stallen under en løpsdag i Travparken. Bror Vidar varslet et avventende opplegg bak familiehesten Langlands Odin i V65-innledningen, og taktikken lyktes til fulle. Tethestene holdt tempoet oppe underveis, og da Langlands Odin angrep i 1.17-fart nedover den siste langsiden, fikk konkurrentene sin fulle hyre med å holde følge. Tapre Will Lita solgte seg dyrt fra lederposisjon, men Langlands Odin kjempet som en løve og var først på målstreken.

Storebror Tjomsland sikret selv seieren bak Etne Spretten da stallvenninnen Polle Gullet galopperte på oppløpet. Etne Spretten, en spesiell type hest, må ha ting på sin helt egne måte for å fungere optimalt.

– Han vil ikke løpe i fra de andre, så jeg må kjøre på vent og ikke angripe for tidlig. Vi har jobbet mye med psyken på denne hesten, og det er artig at han nå står med to strake seire, fastslo Tjomsland etter at Etne Spretten rekordsenket seg til 1.31,3/2160 meter.

Jenny Thygesen sendte ut et lite arsenal av stallhester på hjemmebane søndag, og fikk en solid opptur i V65-3. Lome Perla og Eigelands Rebecca, begge tidligere galopplystne damer, bestemte seg for å gå feilfritt denne dagen og da hadde konkurrentene lite å stille opp med.

Lome Perla bekreftet et flott inntrykk i oppvarmingen og travet inn til sikker seier, mens Eigelands Rebecca gikk feilfritt for første gang på fem starter og sikret dobbeltseier for den dyktige hjemmetreneren.