Goalgetter tas opp i Vindbjarts A-stall

VENNESLA: Lucas Næss er en spiller som mange i Vennesla allerede kjenner godt til. Han har nemlig spilt i VFK i 11 år. Altså en ekte venndøl, samt et egenprodusert produkt. Det gleder oss selvsagt ekstra at han da blir så god at han blir A-spiller. Så all honnør og gratulasjoner til tidligere trenere, samt til mor og far som har gitt ham de gode genene.

Lucas er en energisk, rask, løpssterk og tøff spiller. Altså en vanskelig spiller å møte i trening og kamp. Han har også nese for det vanskeligste i fotball. Å score mål. Denne gutten har nemlig bøttet inn med mål opp gjennom.

I sesongen 2017, og siden vi startet treningen i november, har vi blitt mer og mer sikre på at denne gutten vil ta steget etterhvert. Dedikert som han er, vil han garantert sette sitt preg på VFK i årene som ligger foran oss.

Fullt navn: Lucas Ribe Næss

Fødselsdato: 9. mars 2000

Tidligere klubber: Ingen

Posisjon på banen: Angrepsspiller/kant

Skole: 2. året industri

Høyde: 172 centimeter

Vekt: 65 kilo

Personlig ambisjoner: – Spille meg til fast plass på Vindbjarts seniorlag.

Hvorfor vil du satse på fotball i VFK? – Jeg vil satse i VFK fordi jeg har spilt i klubben siden jeg var seks år gammel og klubben er god på spillerutvikling og har et fantastisk miljø.