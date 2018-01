Landslagsmålvakt klar for ØIF Arendal

ARENDAL: – Dette er et signal til alle våre omgivelser om at vi gjør noe som er riktig. Selv er jeg superstolt av å kunne hente et av de aller største målvaktstalentene i Norge hit til ØIF Arendal, sier klubbens hovedtrener Marinko Kurtovic og utdyper:

– André er en flott ung kar. Han er ambisiøs og særdeles treningsvillig. En 100 prosent lojal gutt som enhver trener drømmer om å ha i sin spillertropp.

– Dette er en investering som ØIF Arendal gjør for fremtiden på målvaktssiden. Det å signere en så talentfull, ung målvakt i en langtidskontrakt, det viser at vi har ambisjoner fremover. Og på samme måte viser André at han har ambisjoner med sitt målvaktsspill.

May Elin Aunli

André Bergsholm Kristensen kommer fra Sandefjord Håndball og skal fullføre årets sesong i klubben.

– Han har allerede visst gjennom sitt spill i 1. divisjon at han holder en høy standard. Jeg har fulgt ham godt i et par sesonger. Jeg har sett at Sandefjord har jobbet bra med han. Dette blir en riktig god «match» både for spiller og for ØIF Arendal.

Marinko har tro på at André kan bli en norsk håndballprofil i fremtiden.

– Vi er helt sikre på at han blir en håndballprofil i fremtiden. Han har en fantastisk god holdning til sin trening og sin sport. Og slikt gir resultater over tid.

Nå gleder ØIF Arendal-treneren seg til å få spilleren inn i spillerstallen.

– Jeg gleder meg til å jobbe videre med ham. Utvikle det fantastiske talentet vi ser ennå mer. Og jeg er også helt sikker på at at André har kommet til rette klubben både sportslig og ikke minst sosialt.

– Vi vet han er ung (født 2000) og vi skal passe ekstra godt på han i det perspektivet.