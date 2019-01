Den utmerkelsen betyr mye for meg, og det er deilig å få anerkjennelse for det daglige arbeidte man legger ned. Det gir selvsagt også ekstra stor motivasjon til å fortsette og kjempe på og gjøre det enda bedre enn før. Jeg stortrives her i Sverige på en gård min samboer David og jeg kjøpte i november. Det er bare en bakke ned til travbanen Sundbyholm, så vi har virkelig kjöpt drømmeplassen. Jeg er stallansatt hos den ferske Eskilstuna-treneren Jörgen S. Eriksson og styrer en filial på banen.

Mike

Her på gården har vi store forhåpninger til hesten vår A dream, som er tilbake for fullt etter skade og noen øvrige problemer. Ellers har jeg fått en hest i trening, og i tillegg leier vi ut en boks til ei som har en montéhest. Planen nå er å komme i skikkelig form som montérytter og prøve å toppe fjorårets resultater som endte i seks førsteplasser, ni andreplasser og to tredjeplasser på 46 løp og nesten en halv million kroner innridd.