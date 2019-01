Auksjonshesten ble et lykkekjøp

Det å plukke ut en hest på auksjon som 1,5-åring, altså en hest som på mange måter er på barnehagestadiet, er en kunst det er få forunt å takle. Ut ifra stamme og eksteriør skal riktig individ velges ut blant 150 utbydde hester, og siden skal treningsjobben for å forme den utvalgte settes i gang. Det er altså et vell av fallgruver for den som satser på "sitt kort", men samtidig er det ikke tilfeldig at det ofte er de samme personene som går igjen når det gjelder å få fram slike hester.

At samboerparet Vidar Tjomsland og Stine Birkeland har teft for utvelgelse av nettopp slike auksjonshester, er familiehesten Langlands Odin et svært godt eksempel på, og at stallnavnet har blitt Team Vinnerskalle blir mer og mer riktig for hver start hesten gjør. Torsdag kveld satte Langlands Odin dobbeltmillionæren Moe Svarten på plass på Klosterskogen og tok sin 10. seier i det 28. forsøket, en svært sterk statistikk.

– Jeg følte meg seierssikker i siste sving for da kjentes Moe Svarten veldig sterk ut, men Langlands Odin var god til å forsvare seg og vant, fastslo hovedopponentens trener og kusk Jan Martin Bjerring til TV-kanalen Rikstoto Direkte etter løpet.

Stine Birkeland syntes det så mørkt ut for Langlands Odin da Moe Svarten kom så lett fram fra sitt tillegg, men kunne glede seg over nok en triumf for hesten som også parets søsken og nieser er med og eier.

– Holder han seg frisk får vi være med litt i V75 framover. Det er mulig vi starter på Sørlandet neste løpsdag, søndag 27. januar, fortalte Birkeland.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Langlands Odin travet 1.28,6/2120 meter og har nå tre seire på sine fire siste starter.