Lund HK klar for nasjonal eliteserie

DRAMMEN: Fredag 30. august dro 16 jenter i Lund Håndballklubb til Drammen for å spille kvalifisering til årets Bringserie. Bringserien er en landsdekkende jenter 16-serie som etter kvalifiseringsrunder deles inn i fire puljer a 15 lag. De tre beste lagene i hver pulje kjemper i mai 2020 om tittelen «Norges beste jenter 16-lag». I kvalifiseringen var vi satt opp i pulje med Stjørdal, Kolbotn og Strømsgodset.

Lund håndball jenter 16 består i år av håndballspillere fra Lund og AK 28. I tillegg har vi fått forsterkninger fra Gimletroll, Øvrebø og Lillesand slik at 30 jenter samles til tre fellestreninger hver uke. Miljøet preges av optimisme, samhold og inkludering i tillegg til at jentene ønsker å utvikle seg som håndballspillere.

Med mange nye spillere og relativt liten tid til drilling og samkjøring av spillerstallen var usikkerheten før kampene merkbar. Den berømte «ketsjupeffekten» oppsto imidlertid og jentene imponerte trenerne, tilreisende supportere og motstandernes tilhengere med spillet sitt.

Lørdag spilte jentene kamper mot Kolbotn og Stjørdal. Begge kampene endte med seier, hhv. 31–21 og 32–17. Dermed var Bring-eventyret i realiteten sikret. Med senkede skuldre og uten press spilte de søndag mot Strømsgodset, et lag som hadde vært like overbevisende i sine kamper mot de samme motstanderne. Etter et fyrverkeri av en håndballkamp, som endte med 29–20 seier til Lund, dro en lettet og meget glad gjeng tilbake til Kristiansand.

Nå venter harde treninger, kamper i regions- og lokaleserie før 1. Bringrunde avholdes siste helgen i november.