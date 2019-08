Ny målfest for Gimletroll

TØNSBERG: Med målfesten i Vestfold holder kristiansanderne koken i toppen av tabellen, og er fortsatt bare målforskjellen bak Sandefjord i kampen om plassen som gir kvalifiseringsspill om opprykk.

Gimletroll har nå scoret minst fire mål i hver av sine sju siste seriekamper, og har fortsatt til gode å gå av banen uten nettkjenning på de 13 første oppgjørene.

Søndagens seier var den første på bortebane siden det ble 3–2 mot Urædd/Pors i serieåpningen i april. Nettopp evnen til å vinne utenfor bygrensa blir viktig i høst dersom målet om en kvalifiseringsplass skal oppnås. Av de resterende ni kampene spilles nemlig bare tre hjemme i Kristiansand.

Halvfarligheter

Selv om vi scoret alle målene i andre omgang, vil jeg si at vi spilte bedre før pause søndag. Jentene startet veldig bra, og var på fra første spark. Det ble skapt en del halvfarligheter uten at laget kom til de helt store mulighetene.

Utover i omgangen dabbet det av litt, og til tross for at vi hadde mye ball og kontroll på midtbanen, uteble bevegelsene på siste tredel av banen. Ingen truet bakrommet, og angrepsspillerne ble veldig møtende. Likevel kunne vi fort ledet til pause, ettersom vi var det førende laget gjennom hele omgangen.

Scoret ut av ingenting

Andreomgangen startet veldig svakt, og vi tok ledelsen ut av ingenting, og mer som følge av dårlig forsvarsspill. I denne perioden slet vi med å få ballen til å gå, og ble liggende for dypt i banen. Kampen var jevnspilt, men da vi økte til 2–0 etter et godt angrep, tok vi helt over.

Eik-spillerne begynte å bli slitne, og vi skapte mange store muligheter. Det var ganske utrolig at vi ikke vant de siste 20 minuttene med mer enn 3-2. Vi framsto til tider litt for direkte etter pause, og spillet uteble i for stor grad.

Den som var flinkest til å roe ned og bruke ball, var Emma Lien Håpnes, som spilte sin første kamp for Gimletroll etter overgangen fra Kongsvinger.

Nervøs

– Jeg var veldig nervøs før kampen. Hadde ikke vært på så mange treninger, og i tillegg kjente jeg ikke så godt til spillestilen og hvordan Gimletroll liker å spille. Men etter 5-10 minutter forsvant nervøsiteten, og jeg synes vi spilte veldig fin fotball hvor vi kombinerte fint og spille oss fram hele veien til siste tredel. Men vi varierte også med å slå noen lange baller i bakrommet, sier Emma.

20-åringen trente med laget første gang forrige tirsdag, og to dager seinere var overgangen klar. Hun er nå den mest meritterte spilleren i troppen, med over 40 kamper i 1. divisjon for Kongsvinger, og viste allerede i debuten hvilken innflytelse hun kan få utover høsten.

Midtbanespilleren har nettopp begynt på studier i Kristiansand, og sier at hun gleder seg til fortsettelsen i Gimletroll.

Kamp om kvalikplass

– Det har vært utrolig fint å komme til Gimletroll, og jeg har blitt tatt veldig godt imot og følt meg velkommen fra første trening, sier hun.

Hedmarkingen er datter av Pål Håpnes, som står bokført med over 150 kamper i eliteserien for Kongsvinger, Bryne og Moss. Nå håper hun på suksess på Sørlandet med sin nye klubb.

– Sånn som tabellen ser ut nå forventer jeg at vi er med og kjemper om kvalikplassen helt til slutt. Jeg er klar for å legge ned det arbeidet som skal til for at vi kan være med å kjempe om den plassen, sier Emma Lien Håpnes.

– Spennende

Idun Benestvedt Kydland, som ble tatt opp i Gimletrolls A-stall i forrige uke, fikk sine første minutter i 2. divisjon i Tønsberg.

– Det var veldig gøy å få debutert i 2. divisjon, spesielt i en kamp hvor det var mye mål. Det var veldig spennende og lærerikt å komme ut på banen og kjenne på dueller og pasningstempo, og spille ordentlig damefotball, sier 15-åringen.

Hun synes den siste uka har vært spennende, og gleder seg til fortsettelsen.

– Det å bli en fast del av en treningsgruppe med mange gode spillere har gitt masse inspirasjon, og jeg har allerede lært mye. Resten av laget har tatt veldig godt imot meg, sier hun.

Idun fikk vist seg fram i Tønsberg, og legger ikke skjul på at hun har ambisjoner:

– Jeg ønsker å få mest mulig spilletid på laget og bidra til at vi klarer å kvalifisere oss til sluttspill for opprykk. Ellers har jeg ambisjoner om å utvikle meg og bli en bedre fotballspiller.