Bronse til Kristiansand i junior-NM

I helgas volleyballmesterskap deltok 18 lag fra hele landet, som hadde kvalifisert seg til NM gjennom regionale mesterskap.

KSK-gutta åpnet litt forsiktig i gruppespillet, der det ble seier mot Strandvik i første kamp og et knepent tap mot Torvastad i den andre. Dermed ble det 2. plass i pulja og tøff motstand ventet i åttedelsfinalen. Førde, som var en av mesterskapsfavorittene, hadde nok regnet med å slå KSK.

Men kristiansanderne hadde nå fått sving på servemottaket, og det ble jobbet knallhardt i forsvar og blokk. Dermed endte åttedelsfinalen med 2-0-seier.

Einar Juliebø

I kvartfinalen møtte KSK et ungt Koll-lag, som ble slått 2–0. Dermed var det klart for TIF Viking i semifinalen. TIF Viking har tre av landets beste U17-spillere.

Einar Juliebø

KSK hang likevel godt med, men på stillingen 20–23 til Viking, kom dommeren i fokus da han etter protest fra Vikingtreneren gjorde om en avgjørelse til fordel Viking. Viking vant dermed første sett 25–20. Frustrasjonen over dommeravgjørelsen ble sittende i et godt stykke ut i 2. sett, og Viking klarte å opparbeide seg en ledelse i begynnelsen av settet som det ble vanskelig å ta igjen. Dermed 25–18 til Viking i 2. sett.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Einar Juliebø

Søndag morgen var semifinaletapet glemt, og det var fullt fokus på å ta hjem 3.-plassen. Anført av kaptein Sigurd Ringøen i storslag feide KSK et vanligvis solid Molde-lag av banen med 2–0 og utklassingssifrene 25-15, 25–14. De to KSK-spillerne Paul Baller (midtspiller) og Sigurd Ringøen (kant) ble med på turneringens «all star team», men den gode plasseringen skyldtes i hovedsak at laget er jevnt besatt og uten svake punkter.

Einar Juliebø

KSK jentelag deltok også i turneringen. Flere av jentene deltok i sitt første mesterskap, men klarte likevel en fin 12. plass.

Einar Juliebø

Les også:

NM-gull til Kristiansand