Overlegen o-seier til pensjonert overlege

– Det meste klaffet i dag, sa den pensjonerte overlegen som var totalt overlegen i klassen W65 lang under fjerde dag av seksdagersløpet.

65-åringen fra Kristiansand var over tre minutter foran nummer to i sin klasse der over 40 løpere fra en rekke nasjoner konkurrerte. Totalt deltar over 3000 i løpet som avsluttes lørdag.

Allerede dagen før viste Oddersjaa-løperen at formen er bra med en sjetteplass tross litt smårusk underveis. Hun er med i en liten, men eksklusiv Oddersjaa-gjeng som deltar i det tradisjonsrike orienteringsløpet som går hvert fjerde år forskjellige steder i Skottland.

Tor Mjaaland

I år er det lagt til området mellom Crieff og Perth, med tette skoger, åpne beitemarker for sau og til dels store høydeforskjeller. Her stiller tidligere verdensmestre på startstreken sammen med mosjonister. Og terskelen for å stille på startstreken i o-løp i Skottland er lav. Her deltar løpere med stokk, stive knær og i aldersgrupper til over 85 år.

TV-intervjuet

Siri Økstad ble intervjuet av den lokale tv-stasjonen etter løpet og fortalte at hun startet relativt seint med orienteringssporten. Men løpsaktiviteten er stor, og nylig deltok hun i VM for veteraner i Riga. Der ble hun nummer fem på sprinten i konkurranse med over 200 løpere.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Dessverre ble løpet annullert fordi en port sto åpen som løpere ikke hadde anledning til å løpe gjennom. Dette hadde i realiteten ikke betydning for resultatlista og viser at hun er blant de beste i sin aldersklasse.

Fire av seks løp teller sammenlagt i Scottish Six Days Orienteering. Med dagens resultat ligger Siri Økstad godt an i sammendraget.