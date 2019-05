Fremtiden til norsk rugby league ser lovende ut

BLOGG: Vi på landslaget fløy til London onsdag ettermiddag hvor vi ankom hotellet på kvelden og tiden gikk til å pakke ut på rommene å slappe av litt. Torsdagen hadde vi en god treningsøkt og resten av dagen gikk til turisme. Gutta virket veldig motiverte fra første minutt på treningen. Fredagen feiret vi nasjonaldagen vår her i London. En veldig koselig feiring jeg kommer til å huske lenge.

Hele laget dro til Southwark Park der det var stelt i stand mye gøy slik vi kjenner det i Norge. Boder med pølser, brus og is. Leker for barn, politikere, bunader og god stemning. Det var også innslag fra England i form av fish and chips-utsalg. Laget sosialiserte og vi introduserte masse barn til rugby league i form av tag rugby. Ungene hadde det like gøy som de voksne og det var få som brydde seg om litt grønske på bunadene/bunadsbuksene når barna hadde det så gøy. Samlingen ble avsluttet der vi gikk i tog til korpsmusikk. Alt i tråd med god, gammel norsk tradisjon.

Svak kamp

Stemningen, moralen, stoltheten og samholdet i laget nådde nye høyder. Dessverre ble fallet vårt desto større.

Kampdag, 18. mai. Alle hadde hatt en optimal oppkjøring. Gode treninger, spist bra, hvilt bra og bygget hverandre opp. Vi dro til kampen vel vitende om at det ville bli en tøff kamp, men at vi hadde alle muligheter til å slå Hellas. Så feil kunne vi ta.

Første omgang kan ikke betegnes som annet enn en fadese sett med norske øyne. Det sterke kollektivet vårt fungerte plutselig ikke i det hele tatt. Våre offensive forsøk bar preg av tidlige feil og disiplinen i laget var under enhver kritikk. Når man konstant gir bort ballen før man fullfører settene sine, kombinert med penalties i hopetall, gjør man det utrolig vanskelig for seg selv. Selv om Norge la inn noen susende taklinger, lot ikke grekerne seg vippe av pinnen og de ga seg ikke før det sto hele 32–0 på tavlen.

Kampen var i realitet over. Vi nektet dog å gi opp. I andre omgang gikk vi ut med nytt mot. Plutselig begynte kombinasjonene våre å sitte bedre. Løpene våre stemte og vi begynte å fullføre settene våre. Vi spilte slik vi vet vi kan, og burde gjort fra starten av. Vi scoret og dominerte store deler av omgangen. På ett tidspunkt sto det 32–20 på tavlen og et comeback var i emning. Dessverre slapp vi inn nok ett par billige trys og dette virket å ta den siste piffen ut av laget. Sluttresultatet ble 56–26.

Skuffet, men optimistiske

Summa summarum var det en fryktelig skuffet gjeng som forlot kunstgresset. Vi vet at vi kan så sykt mye bedre enn hva vi presterte. Det nytter likevel ikke å henge med hodene. Vi må bite tak i de positive tingene fra det siste året. Vi knuste Tyskland i Porsgrunn. Vi tok oss forbi det første gruppespillet i VM kvalifiseringen. Alle har lært masse på veien og ting vil bare bli bedre framover med riktige holdninger. Profesjonaliteten i laget har økt og framtida til norsk rugby league ser lovende ut. Vi tar fortsatt våre første skritt som internasjonal rugby league nasjon – og jeg er sikker på nordmenn har det som trengs for å hevde seg i framtida.