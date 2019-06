KDK-dansere strålte i Norgesserien

Kristiansand Danseklubb deltok lørdag 15. juni med åtte utøvere i Norgesseriens sjette konkurranse i freestyle og slowdance. Arrangør var Danseklubben Unique i samarbeid med Norges Danseforbund.

I tillegg til den ordinære freestyle og slowkonkurransen, var det også kvalifisering til Englands største konkurranse, DiscoKid. Bryn J. Birleson ledet kvalifiseringen og det var virkelig verdt å få med seg. Skikkelig bra stemning med et fyrverkeri av en konferansier. Dette var en unik mulighet for alle til å se Norges beste freestyledansere forsøke å kvalifisere seg. DKKQ (Disco Kid King & Queen) er ikke innfelt i ferdighetsnivå, men kun aldersklasser.

Da eliten av både gutter og jenter over 18 entret golvet, ble det enorm stemning i hallen. De som danset seg til finale her kvalifiserte seg til Grand Finale i Blackpool England. Konkurransen var fra aldersgruppe 13+ og KDK stilte med fire tøffe utøvere, og det ble flotte runder og en fin konkurranseopplevelse å ta med seg videre.

Alle fem rekruttene som stilte fra KDK, både de under 12 år og de fra 12–14 år, danset seg til finale i freestyle fast og fikk meget flotte plasseringer. Dette var utrolig gøy og ble skikkelig bra sesongavslutning for jentene.

Pernille Nilssen danser rekrutt u/12 år og gjorde et meget godt mesterskap. Hun danset seg til velfortjent seier i sin klasse og rykker nå opp i nivåklasse til «litt øvet». Vi følger spent med videre på denne gode danseren som har hatt en stor utvikling denne sesong.

KDK stilte med ett dobbeltpar i denne konkurransen. Pernille Nilsen og Celine Kjetså, gode skolevenninner og sterke rivaler på dansegolvet. Jentene har et godt samarbeid på sin dobbeltkoreografi og det gir gode resultater.

Hanna Mussie og Matilde Barikmo Au danser begge Rekrutt 12–14 år. Begge danset seg til finale med flotte plasseringer. Dette var Hanna Mussies første konkurranse i Norgesserien. Det ble en knalldebut på Hanna.

Alle tre rekruttene u/12 år danset finale og fikk meget gode plasseringer. Julie Barikmo Au (midten på bildet under) fikk sin første plassering i norgesserien etter kun å ha danset freestyle i et halvt år. Julie har tidligere danset sportsdans i KDK i en årrekke. Da hun ble stående uten partner der, begynte hun å danse freestyle i påvente av ny partner. Vi er veldig glad for å ha henne med på laget. Dans er gøy og Julie er god både i sportsdans og freestyle. Gratulerer med flott 7. plass.

Celine Kjetså (til venstre på bildet over) danset seg til meget flott 2. plass, kun slått av sin lagvenninne Pernille Nilssen. Celine danset også flott kvartfinale i slowdance og gjorde et flott mesterskap.

Pernille Nilssen (til høyre på bildet over) vant så fortjent rekruttklassen og danset i tillegg meget god semifinale i slowdance.

Danielle Øvre (litt øvet u/12 år) og Hannah Katrina Ågedal-Mortensen (mester 12-14-år) danset begge flotte semifinaler i fast og endte opp med henholdsvis plassering 10 på Danielle og 9 på Hannah Katrina. Finaleplass var et stykke unna, men alt i alt tommel opp og fornøyd med egen innsats. Danielle danset i tillegg kvartfinale i slowdance og Hannah Katrina danset flott semifinale der også.

Det ble en fartsfylt og flott konkurransedag på Eika Fet Arena, som også var siste konkurranse før sommerferien. Nå skal det bli godt med sommerferie for de ivrigste konkurransedanserne i klubben som reiser til Østlandet en gang i måneden. Men jentene kan ikke ligge på latsiden, da vi må holde trening ved like i en lang sommerferie. Flere av utøverne starter ferien med KDKs egen dansecamp med en uke på Samsen.

Den syvende konkurransen i norgesserien, skal for første gang i historien arrangeres utenfor østlandsområdet og Kristiansand Danseklubb er klare for å arrangere FDJ7(freestyle/disco/jazz konk nr 7) i Badmintonhallen 31.august. KDK lover skikkelig dansefest når hele norgeseliten samles i Kristiansand.

Linnea Mushom trosset sin skade som hun fikk på NM, og stilte til konkurranse likevel. Fast måtte hun utelukke å danse, men med fornyet og forenklet koreografi gjennomførte hun en fin slowdance. De beste runder var kvalifiseringen i (DKKQ). Her kunne man tydelig se god innlevelse og fin dans. For mange er det vanskelig å holde seg unna selv om smerter og skade er der. Freestyle er en stor del av hverdagen, og konkurranseturene er det gjeveste av alt.