Superspissen scoret fire i toppkampen

KRISTIANSAND: Rogalendingen var utilnærmelig i 4–2-seieren, og sendte hjemmelaget à poeng med Sandefjord halvveis i sesongen. Disse to lagene har nå skaffet seg ei luke på seks poeng til Eik Tønsberg, som er nærmeste konkurrent i kampen om opprykkskvalifisering.

Ingrids prestasjon var intet mindre enn sensasjonell, og det er høy klasse over måten hun tar målene på. Det er selvfølgelig ingen tilfeldighet at hun har prikket inn 18 mål på 11 kamper, og Ingrid har vist seg som en særdeles viktig tilvekst i «nye» Gimletroll.

Da hun dukket opp på trening i vinter, hadde hun imidlertid hatt flere måneders avbrekk fra fotballen på grunn av utfordringer med helsa. Dette gjorde henne usikker på hva hun ønsket videre, og hun startet også forsiktig med bare ei trening i uka.

Pusteproblemer

– Etter å ha slitt med helsa og pusten de siste sju årene tror jeg det var nødvendig for meg med en liten pause fra fotballen for å få litt motivasjon til å fortsette. Pusteproblemene er ikke borte, men jeg har lært å håndtere det i kampsituasjon hva angår når jeg går på løp og når jeg må hente meg inn, sier hun selv om hvorfor hun holdt seg unna fotballen etter at hun flyttet fra Egersund for å studere på Universitet i Agder sist høst.

Hva problemene skyldtes er usikkert, men det er i hvert fall godt å se at selvtilliten vokser i takt med at hun behersker utfordringen stadig bedre. Det gjenspeiles også i den eskalerende scoringsraten i 2. divisjon. Bare på de to siste kampene har hun laget sju mål!

– Jeg synes dette var en utrolig gøy kamp å spille. Det var kjekt å møte et så godt lag, og at vi samtidig klarer å spille så godt som vi gjør. Alle på laget ga alt fra start til slutt, noe som gjorde det ekstra kjekt å spille. Det vi gjorde i dag viser at vi kan være med og kjempe i toppen! Det blir en utrolig spennende høstsesong. Fortsetter vi slik vi har gjort nå kan vi være med i kampen om opprykk, sier Olsen.

Lagseier

Tross hennes udiskutable rolle som midtpunkt i søndagens kamp, er det imidlertid viktig å framheve at dette virkelig var en lagseier. Vi hadde full kontroll defensivt, var overlegne på sjansestatistikken og spillerne viste en tydelig vinnervilje gjennom hele kampen.

I tillegg var vi var flinke til å utnytte naivt forsvarsspill med gode enkeltprestasjoner og kombinasjoner mellom angriperne, og Emma Sannæs Kristiansen var da også nest sist på ballen i tre av angrepene som endte i mål.

Skadefri

Gledelig var det også at Emma Øvland Rygg (16) endelig fikk debutere for sin nye klubb etter overgangen fra Donn i vinter. Emma har slitt med ryggproblemer lenge, men gjennomførte sin første, hele treningsuke sist og ble belønnet med 15 minutter mot Sandefjord.

– Det er veldig gøy å være tilbake! Spillergruppa er jo blitt mye større nå siden Gimletroll og Donn slo seg sammen, og det synes jeg er spennende. Mange nye, flinke lagvenninner gjør konkurransen hardere, men samtidig er det veldig hyggelig. Ventetida har vært lang, og det har til tider vært veldig frustrerende å få beskjed om at det vil ta lengre tid enn jeg forventet. Derfor er det ekstra gøy å nå kunne være med igjen, sier Rygg.

To ut

Også Elsa Slåtto er tilbake i full trening, mens Anne Lene Lindeland håper å ha ristet av seg sine ryggproblemer i tide til høstsesongen. Marte Lønn Foss er fortsatt ute etter korsbåndskaden hun pådro seg i november, men kan være på banen igjen mot slutten av sesongen.

På den annen side spilte Muniya Halvåg (23) og Mina Ljosland (19) sin siste seriekamp for Gimletroll i denne omgang. Muniya skal tilbake til Stavern og siste året på Politihøyskolen, mens Mina reiser til USA, hvor hun skal kombinere studier og fotball i South Carolina.