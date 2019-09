Drama da ØIF Arendal røk ut av NM

ARENDAL: Fyllingen ledet hele kampen, men denne åttedelsfinalen ble først avgjort i løpet av det siste minuttet.

De to tvilsomme utvisningene ØIF pådro seg i løpet av kampens siste fem minutter ble til slutt skjebnesvangre. Det sto 30–30 da den første kom, og da ØIF så vidt fikk fullt lag, kom den neste. De dramatiske sluttminuttene i Sør Amfi endte med at drømmen om Spektrum forblir med drømmen ett år til.

Sondre Paulsen var ØIFs store spiller og holdt tidvis alene laget inne i kampen. Han scoret ti mål.

– Selvsagt er dette kjedelig, men vi har bare oss selv å takke for at det går som det går, sier han.

Fakta: Kampfakta ØIF Arendal – Fyllingen 33–35 (15–16) Sør Amfi, 844 tilskuere. 4. runde NM 2019/2020. Dommere: Morten Ropstad Isachsen og Ronny André Hell. Utvisninger: ØIF 6×2 min. Fyllingen 3×2 min. ØIF Arendal: André Bergsholm Kristensen, Åsmund Strat – Josip Vidovic 3, Mario Matic, Martin Lindell 8, Richard Lindström, Kristian Rammel 1, Sondre Paulsen 10, William Fiala Gjermundnes, Eirik Heia Pedersen 1, Olaf Richter Hoffstad 4, Jesper Munk 3, Adrian G. Evensen, Herman Thysted, Marius Nilsen, Sander Simonsen 3. Flest mål Fyllingen: Inge Ås Eriksen og Kjetil Åndal, begge 7 mål.

ØIF måtte flere ganger i kampen kjempe seg tilbake. I første omgang lå laget seks mål bak gjestene, mens det i andre omgang var sju mål som skilte. ØIF viste moral da de kom tilbake i kampen. Knapt noen hadde trodd det skulle bli kamp helt ut da det midtveis i andre omgang var sju måls ledelse til Fyllingen.

– Vi kjemper jo og vil virkelig, men når vi ikke får til noe bakover, da kan vi score så det synger etter, uten at det hjelper noe som helst, sukker Sondre.

35 baklengs er altfor mye.

– 33 mål skal holde til å vinne en kamp, men i dag gjør det ikke det. Vi tar skikkelig tak og ofrer oss, men får ikke til noe bakover, oppsummerer ØIFs toppscorer.

En som smilte litt bredere, det var Kjetil Åndal, som i sommer gikk fra ØIF til Fyllingen på utlån. Han ble toppscorer for Fyllingen med sju scoringer, sammen med Inge Ås Eriksen.

– Litt rart å slå ut ØIF, det må jeg innrømme, sier han.

– Men å se den gleden som resten av laget viser, det viser at cupen er et stort mål for oss denne sesongen. Vi vil langt. Det er fint å ta en stor skalp, for i dag var vi underdogs, mener han.

Han ble godt mottatt da han kom tilbake til Sør Amfi.

– De juble mye da jeg ble presentert og det er gøy å se at de setter pris på meg her fortsatt. Jeg er veldig fornøyd med den mottakelsen jeg fikk her i dag, sier han.

Søndag er det sjanse for revansj for ØIF, som da skal til Bergen og møte nettopp Fyllingen.

– Det blir like spennende da, og da kjenner vi også hverandre bedre, sier Åndal.

SLIK VAR KAMPEN: Bortelaget kom klart best i gang i Sør Amfi. Etter 2.30 sto det 0-3, etter at ØIF hadde svidd av tre gode muligheter i angrep. En av scoringene var det Kjetil Åndal som sto for. Martin Lindell sørget for en redusering. Fyllingen var likevel det klart mest offensive laget i innledningen, der selv ikke straffekast ville gå mellom stengene for ØIF. Det sto 1–4 da klokka passerte fem minutter, som ble til 1–5 på sjumeter ikke lenge etter.

Fremover ble det gjort mange feil av ØIF, som allerede etter 8.51 tok kampens første time out. Da sto det 2-7, etter labre prestasjoner i begge ender av banen. Fyllingen lå i 5-1-forsvar, noe ØIF slet med å få has på.

Etter ti minutter var det 4-8, da hadde Sondre Paulsen svart to ganger på Fyllingens scoringer.

ØIF kom seg et mål nærmere og lå bak 6–9 da 13 minutter ble passert. Sondre Paulsen hadde nærmest alene da holdt ØIF inne i kampen med fire scoringer på rad.

7–11 sto det etter 15 minutter, men ØIF kom like etter fem mål bak nok en gang. Veldig lite fungerte for hjemmelaget. Etter 18 minutter var det 7–13. Da hadde ØIF misset i sitt angrep og Fyllingen fått score i åpent mål.

Sondre Paulsen hadde med sitt femte for kvelden sørget for at Fyllingen ikke kom lenger ifra. Og før det var gått 22 minutter, hadde han med nummer seks og sju for kvelden, sørget for at Fyllingen bare var tre mål foran. Olaf Richter Hoffstad utnyttet en sjelden Fyllingen-miss ikke lenge etter – i overtall – og sørget for at det sto 11–13. For første gang på lenge kunne ØIF kjenne lukten av nakken til Fyllingen.

Med fem minutter igjen til pause sto det 12–14. Da hadde ØIF vært et mål bak, før Fyllingen etter et langt angrep økte til to mål.

Med 28.50 på klokka kontret Olaf Richter Hoffstad inn kampens 30. scoring og det sto 15–15. Fyllingen fikk en sjanse og satte inn 15–16. Men at ØIF skulle være så nær Fyllingen ved pause, det var det vel knapt noen som trodde da ØIF lå seks mål bak midtveis. Avslutningen av omgangen var mye bedre av ØIF og ga håp foran de siste 30.

De første fem minuttene av andre omgang, minnet mye om de første fem av første. ØIF kom opp på 16-16, men en tominutter sørget for at Fyllingen kunne øke til tre mål igjen. Det sto 17–20 på tavla.

ØIF hadde sjansen til å komme på siden. Det sto 19–21 og ØIF var i overtall, men i stedet for å komme ytterligere opp i ryggen, rotet ØIF det til i angrep og det var i stedet Fyllingen som kunne øke.

Plutselig var avstanden opp fem mål. Feilene i angrep florerte. Plutselig var det også blitt seks mål opp.

43.09 var spilt av kampen da Marinko Kurtovic la inn time out-kortet for tredje og siste gang i kampen. Da sto det 20-27, etter feil i begge ender av banen.

Det så litt lysere ut da 45 minutter ble passerte. Da hadde ØIF krøpet to mål nærmere. En redning av Åsmund Strat fulgte og ikke lenge etter var det 23–27. Kunne en opp henting skje også i andre omgang?

Med 49.11 spilt, så tok også Fyllingen sin tredje time out i kampen. Da sto det 27–29 og ØIF var inne i kampen igjen for alvor, mye grunnet Martin Lindells tre scoringer på de seks siste minuttene.

Og da klokka viste 50 i Sør Amfi, så kontret Sander Simonsen inn 28–29. Det var kamp igjen, noe en ikke skulle ha trodd noen minutter tidligere.

Da Jesper Munk ordnet 29-29, var stemningen på vei opp til de grader i Sør Amfi, for anledningen bare halvfull.

Åsmund Strat reddet en kontring fra Fyllingen, men returen scoret gjestene på. Da hadde ØIF brent en mulighet til å ta ledelsen første gang i kampen like før.

Med fem minutter igjen var det 30–30. Spenningen var fullkommen. Eirik Heia Pedersen pådro seg det som var en svært streng tominutter med 4.42 igjen av kampen. Straffekastet scoret Fyllingen på og gjestene var igjen i føringen. Dommerne var ikke like heldige med alt de foretok seg i Sør Amfi denne kvelden.

Fyllingen fikk nytt straffekast og ØIF en ny tominutter, men straffen reddet Bergsholm Kristensen og holdt dermed håpet levende inn i de to siste minuttene. Men i neste angrep snappet Kjetil Åndal – hvem andre – ballen og satte den i et åpent mål. Eirik Heia Pedersen reduserte, men Åndal scoret på ny like etter. Josip Vidovic reduserte, men det hjalp lite, for Fyllingen fikk den siste scoringen og det endte 33–35.