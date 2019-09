Øvrebø-hopper fikk internasjonal matching

Vinneren av rennet var japanske Sara Takanashi (22), som har fire sammenlagtseire i verdenscupen. Karoline synes det var veldig stor stas å konkurrere mot en slik profil. Hun er ikke kommet der at hun lar seg stresse av at noen av verdens beste kvinnelige hoppere deltar i konkurransene. Til det mangler hun fremdeles mye av deres teknikk og fysikk, og forstår selv at hun har et stykke igjen.

Far og trener Jonny Lauvsland uttaler:

– Jeg er jeg vanvittig imponert over hennes prestasjoner. Disse skyldes mye mer hennes interesse og innsats enn mine kvaliteter som trener.

Karoline har i samsvar med Line Jahr (trener og ansvarlig i Prosjekt 2022) valgt å stå over COC Stams kommende helg.

Johnny Lauvsland

I høstferien reiser hun på treningssamling med FT Vikersund til Szczyrk i Polen. Neste planlagte (til nå) konkurranse er NM i Midtstua, 26 oktober.

Det kan bli en travel sesong for Karoline. Holder hun nivået hun har nå, kan hun fort være aktuell for enda flere konkurranser både her hjemme og i utlandet.

Heldigvis for Karoline har hun en bra skole på Skarpengland og lærere som er med på å legge til rette for at hun kan både trene og konkurrere.