Travbragd fra Tjomsland – vant fem av fem

KRISTIANSAND: Øystein Tjomsland vant med alle sine fem hester i lørdagens V65-løp på Sørlandets Travpark. Først ute var Lesja Odin, eid av Riis grunder Frithjof Riis. Lesja Odin vant på enkleste vis, og tok sin 18. seier på 18 starter!

Deretter ble det seier med 3-årige Grisle Odin G.L, som var strålende på tiden 27,8. Ny seier med Mo Harjar som var meget sterk fra dødens posisjon. Ny seier med Ervin Boko som var brenngod etter tet hele veien. Og i V65-6 avsluttet Guccio Fortuna som var overlegen fra tet.

Etter løpene var Øystein Tjomsland svært fornøyd:

– Dette er jo selvfølgelig rekord for min egen del, men det viktigste er at hele Team Tjomsland får betalt for seriøs jobbing over mange år. Jeg kjører hestene, men hele teamet som er med meg gjør en fantastisk jobb med hestene hver dag, ikke bare er de dyktige på å trene dem, men hele "pakken" må stemme, fra riktig kosthold, hvile og omsorg for hestene.

– Fjorårssesongen var den beste i min karriere, og 2019 sesongen er langt på vei til å overgå denne allerede.

– I tillegg er det svært gledelig for alle hesteeierne som har som har trua på oss. Det å kunne vinne løp med hestene deres gir meg en svært god følelse, fastslo Tjomsland.