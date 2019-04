Norsk rekord av Tjomsland: Vant med fem stallhester

KRISTIANSAND: Noen av landets beste travkusker, som Svein Ove Wassberg og Rune Wiig, har klart å vinne fem løp under en V65-løpsdag. Men ingen har maktet det kunststykket som den sørlandske stortreneren Øystein Tjomsland klarte på hjemmebane lørdag. 48-åringen fra Søgne kusket fem stallhester innenfor V65-rammen, og vant med samtlige! Publikum reise seg i restauranten på Sørlandets Travpark da bragden var sikret, og Tjomsland kom inn på scenen for å motta premier og blomster.

Ekstra gjevt var det for flere av Tjomslands svenske eiere som hadde tatt den lange turen ens ærend for å bivåne sine håpefulle. Mo Harjars eier, Lars-Olov Jonsson, hadde kjørt ni timer i bil for å rekke løpet, og lot seg heller ikke stoppe av en punktering fire mil før Kristiansand.

– Mo Harjar, Mo Harjar, Mo Harjar! gauket svensken gestikulerende fra scenen og fikk publikum til å åpne latterdøra på vidt gap med sine vittigheter under seiersintervjuet.

Tjomslands første seier lørdag var med Lesja Odin, eid av Riis-gründer Frithjof Riis. Lesja Odin vant på enkleste vis, og tok sin 18. seier på 18 starter! Deretter ble det seier med 3-årige Grisle Odin G.L, som var strålende på tiden 27,8. Ny seier med Mo Harjar, som var meget sterk fra dødens posisjon. Ny seier med Ervin Boko, som var brenngod etter tet hele veien. Og i V65-6 avsluttet Guccio Fortuna, som var overlegen fra tet.

Morten Skifjeld

Roste sitt team

Etter løpene var Øystein Tjomsland svært fornøyd.

– Dette er jo selvfølgelig ny rekord for min egen del, men det viktigste er at hele Team Tjomsland får betalt for seriøs jobbing over mange år. Jeg kjører hestene, men hele teamet som er med meg gjør en fantastisk jobb med hestene hver dag, ikke bare er de dyktige på å trene de, men hele "pakka" må stemme fra riktig kosthold, hvile og omsorg for hestene.

– Fjorårssesongen var den beste i min karriere, og 2019 sesongen er langt på vei til å overgå denne allerede.

– I tillegg er dette svært gledelig for alle hesteeierne vi har, som har troen på oss. Det å kunne vinne løp med hestene deres gir meg en svært god følelse.

Hesteguiden.com

Som forvandlet

Dag Nilsens Nygårds Viking har tatt sjumilssteg i karrieren de siste to ukene, i en alder av ti år. Hesten hadde ikke vunnet løp siden 8. november 2016 før han plutselig har fått vårutløsning i april. Nest sist rekordforbedret vallaken seg da han ble toer på Sørlandets Travpark, søndag kveld senket han seg ytterligere et sekund da han tok en sterk seier på Jarlsberg.

Godt understøttet av dyktige Per Vetle Kals holdt Nygårds Viking seg til rett gangart og travet 1.28,1a/1609 meter.