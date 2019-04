ØIF Arendal med semifinaleseier

TRONDHEIM: ØIF Arendal måtte kjempe hardt, men denne gangen gikk det rett vei. Det endte med 28-26-seier over Kolstad i den andre semifinalen i sluttspillet.

Anført av Hermann Vildalen, som spilte sin kanskje beste kamp i ØIF etter returen før jul, utlignet ØIF til 1–1 i kamper med 28-26-seieren i Kolstad Arena. Vildalen var for øvrig usikker til kamp etter et overtråkk på trening, men ble heldigvis spilleklar i tide.

Fakta: Kampfakta Kolstad – ØIF Arendal 26–28 (12–13) Kolstad Arena, 2. semifinale sluttspillet. Dommere: Magnus Muri Nygren, Andreas Daviknes Borge. Utvisninger: Kolstad 2×2 min. ØIF 4×2 min. Flest mål Kolstad: William Aar 7 mål. Kristijan Jurisic, André Bergsholm Kristensen – Martin Lindell 6, André Lindboe 7, Sondre Paulsen 3, William Fiala Gjermundnes, Hermann Vildalen 6, Eirik Heia Pedersen 1, Laurits Mo Rannekleiv 1, Olaf Richter Hoffstad, Kjetil Åndal, Jesper Munk 2, Sander Løvlie Simonsen 2, Kenny Ekman.

Det var et helt annet ØIF-lag som kom på banen i Kolstad Arena enn det vi så i Sør Amfi på onsdag. Moralen var en helt annen og laget hadde også en 3-2-ledelse etter fem minutter. Den ledelsen ble økt til 5–2 etter knappe åtte minutter, men så begynte det å spre seg en del rusk i laget. Det ble gjort flere feil på rad framover. Kolstad fikk lov å komme tilbake i kampen og etter 12 minutter var det 5-5, før Eirik Heia Pedersen brøt gjennom og skaffet 6–5 like etter.

Etter kvarteret var ØIF foran med 7-6, bare for å se at Kolstad utlignet i neste angrep.

Og da ØIF misset i to angrep på rad, hvorav en hundreprosentsjanse, da gikk hjemmelaget opp i ledelsen etter knappe 19 minutter – for første gang siden kampens første scoring.

Tok seg sammen

Men ØIF tok seg sammen igjen og etter 22 minutter sto det 10–9.

Da 25 minutter ble passert, ledet ØIF 11–10. Ikke lenge etter valgte også Marinko Kurtovic å ta lagets første time out i kampen. Etter drøyt 20 minutter kom også et etterlengtet ØIF-comeback, da Kenny Ekman endelig entret banen etter langt skadefravær.

Like før pause fikk Eirik Heia Pedersen en tominutter, da han var for tøff med Kolstads Følstad. Kolstad fikk avslutte, men skuddet ble reddet. I det påfølgende angrepet hamret Martin Lindell inn ny ledelse til ØIF ved pause. Scoringen var av det enorme slaget, da han gikk opp på 11 meter og nærmest maltrakterte nettmaskene med skuddet. Det sto 13–12 til ØIF, som viste langt bedre takter enn bare noen dager tidligere ... Men det var fortsatt en halvtime igjen.

Det gikk nesten tre minutter av andre omgang før det første målet i andre omgang kom. André Lindboe sto for det og sørget for to måls forsprang til gjestene.

André Bergsholm Kristensen fikk starte i mål, men byttet med Kristijan Jurisic i første omgang. I andre omgang kom han inn på en tidlig sjumeter. Den reddet han på en mesterlig måte. I neste angrep sørget Sander Simonsen for at det ble 16–13.

Da var det gått drøyt seks minutter av omgangen.

Etter 39 minutter hadde ØIF fått en firemålsledelse. Det sto 18–14.

Men tekniske feil framover sørget for at Kolstad fikk redusere, og de kunne kommet enda nærmere, men et flott returløp fra Hermann Vildalen sørget for at så ikke skjedde. Kolstad fikk en ny sjanse til å redusere. Denne gangen ble det straffekast, og en tominutter på Vildalen. Sjumeteren satte hjemmelaget i mål. Dermed var ledelsen nede i to mål.

Svært jevnspilt

Like etter – i åpent mål – 19–18 og Kolstad var bare et mål bak.

46.30 var spilt og da utlignet Kolstad. Det var hjemmelaget som da hadde momentum i kampen, men Jesper Munk klarte å sette ballen i kassa like etter igjen, og dermed var det fortsatt ledelse for ØIF.

Med ni minutter igjen, var det 21–21 etter at hjemmelaget scoret på en sjumeter.

ØIF lå et mål foran i det avslutningen nærmet seg. Kolstad misset i sitt angrep da seks minutter var igjen å spille. ØIF scoret og sikret 24–22. Et resultat som sto seg inn i de fem siste minuttene, før Kolstad reduserte.

Det var veldig spennende i sluttminuttene. Lindboe sørget for 25–23 på sjumeter med tre minutter igjen. Da måtte Stian Gomo ta time out for Kolstad.

I angrepet etter sørget Jurisic for at det fortsatt var to mål til ØIF, da han på en flott måte reddet hjemmelagets avslutning. Lindboe sørget for tre måls ledelse, men Kolstad reduserte. 1.18 gjensto da og ØIF tok lagets siste time out. Marinko ba om bevegelse uten ball, men at de måtte gå på mål.

Fikk revansj

Martin Lindell sørget for 27–24 med minuttet igjen. Da så det ut til å være i boks. Lindell pådro seg like etter en tominutter da han sinket Kolstad i å sette i gang. Kolstad scoret, men Sondre Paulsen fikk en mulighet til og den satte klubblegenden.

Kolstad fikk en scoring til, men ØIF vant 28–26 og fikk revansj for det som skjedde i Sør Amfi sist. Nå er det glemt. ØIF er tilbake i kampen om sluttspillfinale.