Rægestimen klar for sørlandsklassikeren

FLEKKERØY: Fredag kl. 18.30 er det klart for sørlandsklassikeren Fløy IL-Vindbjart i Norsk Tipping-ligaen. Etter et par sesongers opphold er det duket for kamp mellom erkerivalene, og alt tyder på et jevnt og spennende oppgjør. Fløy står med to sliteseire mot Staal Jørpeland og MK, mens Vindbjart har spilt uavgjort mot Donn og vunnet mot Flint Tønsberg.

Sist lagene møttes til seriekamp på Øya var i 2016, og det var et oppgjør av det høydramatiske slaget. Fløy ledet 3–0 etter 90 spilte minutter. Så presterte Vindbjart å score tre mål på overtid, men så dukket Ole Fredrik Thorsen opp seks minutter på overtid og scoret seiersmålet! Men ikke nok med det: I ettertid ble Vindbjart tilkjent seieren etter at Fløy hadde brukt en spiller som skulle stått over pga. gule kort.

For Rægestimen har alltid oppgjørene mot Vindbjart vært spesielle, og representanter for gruppa møtte opp på onsdagens trening for å sjekke at alt var i orden. Gutta syntes det så lovende ut, men reagerte litt på et par "yoga-øvelser" i starten av treningen.

Videre lover Rægestimen at Mr. Vindbjart, Steinar Skeie, vil bli tilgodesett med et par sanger. Gutta i stimen også Vindbjart-fansen med Laksetrappa i spissen møter mannsterkt opp slik at det også blir duell på tribunen.

Spennende uke ellers også for Fløy-supporterne. Onsdag er det klart for cupkamp hjemme mot Jerv, mens det neste lørdag er klart for nytt toppoppgjør i serien mot Viking 2 i Stavanger.