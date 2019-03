"Gi bort"-hesten lekte med svenskene

Danskfødte Call The King viste lovende taker som 3-åring i regi stortreneren Steen Juul. Hesten ble solgt til Norge, men skader satte en stopper for videre utvikling og til slutt fikk andelseierne nok. De ga hesten til Karin Hauge fra Froland. Gavepakka har vært nettopp det for 29-åringen fra Froland.

I to starter på svensk mark for sin trener Tom Erik Solberg har Call The King lekt med sterk motstand. Onsdag kveld travet sørlandshesten sterke 1.14,2a/2140 meter da han vant enkelt på Åby i Göteborg.

– Call The King enorm igjen. For en kanon!, tvitret travprofilen Ola Slåtsveen rett etter målgang.

Jenny Thygesens Harald tok sin andre strake seier på Bjerke samme kveld. Etter en herlig oppløpskamp med Hadland Uri trakk den seierssugne sørlandshesten det lengste strået. Dette var Haralds fjerde seier på de seks siste startene. Vallaken satte samtidig ny rekord da han travet 1.25,8a/1609 meter.