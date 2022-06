Pandemien satte en stopper for en ubrutt rekke på 43 samlinger med sensei Tsutom Watanabe, men etter tre års opphold kunne vi endelig invitere lederen av stilarten shorin ryu karate tilbake til Norge.

KRISTIANSAND: Terje Årdal, leder av Shorin Ryu Norge, tok initiativ til den aller første samlingen helt tilbake i 1980. Den gangen var det et beskjedent arrangement som ble avholdt over en uke i lokale klubber, med én hovedsamling i helga for omtrent 60 deltakere. Gradering til sort belte (dan) var en sjelden begivenhet de første årene.

Stor utfordring under pandemien

Pandemien har vært en utfordring med tanke på gjennomføring av treninger de siste to årene, men kreativitet i klubbene har likevel gjort det mulig med jevnlige treninger uten å bryte med helserestriksjonene. Kontaktidrett uten fysisk kontakt blir uansett ikke noe fullverdig tilbud, og det var derfor spennende å se om dette hadde påvirket medlemsmassen negativt.

Karusshallen fikk storfint besøk denne helga. F.v.: Wilko Jansen, Terje Årdal, sensei Tsutom Watanabe, Per Finstad og Hans Tore Tangerud. Foto: Sonja Elin Thrana, Vågsbygd Karateklubb

I forkant av leiren avholdt sensei Watanabe små samlinger rundt om i Agder, som en oppkjøring til hovedsamlingen i Karusshallen og dojo til Vågsbygd Karateklubb 10. -12. juni.

Bekymringen for pandemiens påvirkning var ubegrunnet, for mer enn 300 deltakere var påmeldt til hovedsamlingen i helga, noe som gjør leiren til Norges største karateleir med deltakere fra alle shorin ryu-klubbene i Norge.

Fra en av flere fellestreninger i Karusshallen. Foto: Yngvar Nilsen

Varierte treningsmuligheter

I tillegg var det besøk fra USA, med Jeff Agan, som representerte flere klubber som ønsker å knytte seg opp mot shorin ryu karate.

Samlingen i helga hadde stor variasjon av treningsmuligheter innen grunnteknikktrening, kata, kumite, bunkai og nunchaku. For de minste var det i tillegg lagt opp til lekbasert ninjaløype, sumo-cup, filmkveld og mye mer.

Samlingen i helga hadde stor variasjon av treningsmuligheter innen grunnteknikktrening, kata, kumite, bunkai og nunchaku. Foto: Hans Tore Tangerud

128 utøvere var påmeldt gradering til nye belter, hvorav 12 til 1. dan, sort belte og to utøvere til høyere dan-grader. Ni av kandidatene passerte til 1. dan, og i tillegg passerte Per Arvid Finstad til 3. dan og Wilko Jansen til 4. dan.

Det var stor variasjon av treningsmuligheter i Karusshallen denne helga. Foto: Hans Tore Tangerud

De to sistnevnte presenterte etter endt standardprogram, en veldig god oppvisning med innslag av selvforsvarsteknikker, og et variert innsalg av japansk kampkunst ved bruk av tradisjonelle våpen, som bo, katana, tonfa og sai. Begge er medlemmer og trenere i Vågsbygd Karateklubb.

Wilko Jansen (4. dan) og Per Finstad (3. dan) avbildet fra oppvisningen. Foto: Kathrine Madsen

Søndagen ble det avholdt kamper for alle som ønsket å prøve seg som konkurranseutøvere, samt at det ble gjennomført oppvisninger av deltakere fra Vågsbygd Karateklubb.

Leiren er et samarbeidsprosjekt mellom shorin ryu-klubbene i Agder, som fører til at overskudd fra leiren deles tilbake til klubbene.