Celina Vatne (20) skal spille for Molde Elite fra kommende sesong.

MOLDE: Hun kommer fra Arendal, og har de siste fire årene spilt for Flint.

Celina har skrevet kontrakt på tre år med divisjonskollega Molde, som for øyeblikket ligger på fjerdeplass i eliteserien.

Hun har hatt stor utvikling, og har det siste året utviklet seg til å bli en av de beste skytterne i eliteserien. På sine 13 kamper for Flint denne sesongen har hun scoret 61 mål, som gir et snitt på 4,7 scoringer per kamp.

Celina gleder seg til å flytte til Molde i sommer:

– Jentene på laget, lagledelse og hele gjengen rundt klubben virker helt fantastiske, så jeg ser virkelig fram til å komme inn i moldegjengen. Molde er en klubb med store ambisjoner, med Tor Odvar i spissen. Så for meg å få kunne bli en del av dette, blir utrolig spennende og lærerikt.

Molde-trener Tor Odvar Moen tror at Celina vil tilføre laget noe ekstra:

– Celina vil gi laget vårt en ytterligere dimensjon, da hun har et fantastisk trykk i distanseskuddet sitt. I tillegg er hun god i samspillet med andre. Hun bringer også inn mer fysikk i forsvarsspillet vårt.