EIGERSUND: Det endte 2-2 i Egersund mandag ettermiddag i en kamp som var preget av tøffe dueller, sterk vind og en tørr, ujevn gressmatte.

Det var Egersund som tok ledelsen etter 38 minutter. Et langskudd fra svenske Stefan Lindmark ble plassert utenfor rekkevidden til Jonatan Byttingsvik. Men bare fire minutter senere svarte Arendal da Sander Lille-Løvø viste hvilke avslutningsferdigheter han er i besittelse av. Helt klinisk plassert han ballen i krysset fra rundt 20 meter og sørget med det for at lagene gikk til pause på stillingen 1-1.

Første mål

Arendal kom best i gang i starten av 2. omgangen, og Ole Marius Håbestad hadde en gigantmulighet til å gi Arendal ledelsen tidlig i omgangen. Men en lang stoppertå fra Egersund bidro til å avverge scoringen. Like etter utnyttet Egersund at Arendal ikke fikk klarert unna en corner på en god nok måte da høyrebacken Ådne Midtskogen scoret sitt aller første mål i Egersund-drakten.

Etter dette var det i all hovedsak Arendal som styrte kampen med vinden i ryggen. Det ble skapt sjanser på rekke og rad, uten at Arendal fikk uttelling før kaptein Martin Torp var nådeløs fra kort hold og satte inn 2-2 etter 78 minutter. Da hadde Roger Risholt allerede lagt om formasjonen til 4-2-3-1 og sendt Preben Skeie og Rasmus Lynge Christensen inn på banen. Begge var nær scoringer, men en meget god Anders Klemensson i Egersund-målet gjorde seg fortjent til bestemannsprisen på hjemmelaget da han gang på gang hindret at Arendal tok ledelsen.

Prestasjonen

- Jeg er skuffet over at vi ikke får med oss tre poeng, men veldig fornøyd med prestasjonen, sier Arendal-trener Roger Risholt og legger til:

– Det er meget sterkt å skape 10 store målsjanser på bortebane, men vi klarer ikke utnytte mulighetene godt nok. Den siste halvtimen er vi fullstendig dominerende i banespillet, og det er imponerende mot et Egersund-lag som har svært mange gode spillere, oppsummerer Roger Risholt.

I tillegg til manglende uttelling er han også litt skuffet over at det tok tid før Arendal kom ordentlig i gang. - Før pause er vi litt for feige med ballen, men jeg tror både vinden og underlaget gjorde det vanskelig for oss. Vi visste at det ville åpne seg opp utover 2. omgangen, men vi burde absolutt ha avgjort dette i vår favør, mener Arendal-treneren som likevel mener det viktigste er at laget fortsatt leverer prestasjoner på høyt nivå.

Hodeskade

Sune Kiilerich måtte ut med en hodeskade etter en halvtimes spill. Det er mulig at han kan ha fått en lett hjernerystelse, men sannsynligvis er han raskt tilbake på banen.

- Det er uklart for meg hva som skjedde da han fikk seg en smell i hodet, sier Roger Risholt.

- Han ble liggende nede etter en duell i boksen etter en Arendal-corner, og det er mulig han fikk et slag mot hodet i den duellen, sier Arendal-treneren.

