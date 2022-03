Tobias Englund (33) har signert for Arendal Fotball. Han blir dermed klubbens siste signering før sesongstart

I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

ARENDAL: Den svenske venstrebacken har bred erfaring fra svensk toppfotball og står med rundt 250 kamper i henholdsvis Allsvenskan og Superettan. Han har de siste sesongene vært en sentral spiller for Falkenberg - der han blant annet var en viktig bidragsyter til at klubben i 2018 rykket opp til Allsvenskan.

De siste årene har vært sportslig mer utfordrende for Falkenberg. I 2020 rykket klubben ned fra Allsvenskan - og 2021 endte med et nytt nedrykk. Det betyr at klubben må kutte kostnader og derfor kunne de ikke forlenge kontrakten med Tobias Englund.

Venstrebacken gleder seg over å være på plass i Arendal etter at de siste detaljene knyttet til overgangen gikk i orden tidligere denne uken. Han har fått et godt inntrykk av både klubben, miljøet og byen, sier han.

Arendal Fotball er også trygge på at svensken blir en viktig forsterkning av stallen. Han bringer med seg betydelig rutine, og får også svært gode referanser fra kjennere av svensk fotball.

Arendal Fotball har for øvrig innstilt alle fellestreninger de neste dagene. Samtidig må lørdagens treningskamp mot Moss avlyses. Årsaken er at svært mange spillere er smittet av influensa de siste dagene. Hele 11 spillere er registrert syke.