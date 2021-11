Det ble gull til Aleksander Kristensen i gutt 75 kg-klassen og gull til Torpal Merojoev i ungdom 80 kg. Sølvmedaljene tok Mansur Sjoldajev i gutt 68 kg, Shahram Habib i gutt 62 kg, Willy Dahle i ungdom 71 kg og Halid Soldajev i gutt 45 kg. Bronsemedalje gikk til Iznovr Soldajev i gutt 62 kg.

Torpal Merojoev vant NM-gull i ungdom 80 kg. Foto: Privat

– Jeg er svært godt fornøyd, sier klubbens erfarne brytetrener, tyrkiske Kadir Soyler.

Guttene viste at de har trent godt over flere år og det er derfor vi tok så mange medaljer i dette NM. Kristiansand Bryteklubb startet høsten 2015 og har på kort tid blitt en av de dominerende bryteklubbene i Norge. Det er ikke bare helgas resultater som var gode, for i høst deltok de i sandbryting i Sarpsborg. Der tok klubben med seg fire gull-, fire sølv- og to bronsemedaljer. Willy Dahle ble kåret til stevnets beste bryter etter raske seiere over rutinerte utøvere som har representert Norge i denne grenen av bryting.

Aleksander Kristensen vant NM-gull i gutt 75 kg-klassen. Foto: Privat

I norgesmesterskapet i oktober i gresk/romersk stilart i Kristiansund for gutter og jenter vant klubben en gull-, en sølv- og en bronsemedalje.

Vi får mye gode tilbakemeldinger fra andre bryteklubber i Norge. De synes det er gøy at det er kommet en klubb på Sørlandet. Vi har bygget klubben opp sakte, men sikkert, og tilbyr i dag 16 treninger i uken. Klubben holder flest treninger i gresk/romersk bryting, men har også treninger i fristil, sandbryting, sumo og håndbak.

Foto: Privat

Vi har også et eget jenteparti som trener på onsdager og lørdager, opplyser en entusiastisk trener Kyle Brennan.

Vi gleder oss til å arrangere et stort brytestevne på Sørlandet, nemlig Kristiansand Open 5. februar 2022 i Gimlehallen.

Klubben har siden oppstart hatt et ønske om å tilbakeføre brytingen til Sørlandet, sier sportslig ansvarlig Bernt Thoresen.

Kommende uke er det brytestevne i Skien og her stiller klubben med en fin tropp med mange helt nye utøvere som skal på sitt første stevne.