Deltakerrush på veteranfestival i Kristiansand

KRISTIANSAND: For femte året på rad arrangerte NMK Kristiansand Bånn Gass Festival på speedwaybanen i Sørlandsparken.

Første helgen i september hvert år braker det løs med god gammeldags årgang av motorsykler og motorsyklister som får frest ifra seg på banen.

Solen har skint denne første helgen i september hvert år siden festivalens oppstart og i år var det hele 40 førere som fikk testet sykkelen på grusbane. Ikke siden 80-tallet har det vært samlet så mange på en speedwaybane i Norge og vi har hatt besøk fra både Sverige og Danmark.

Festivalen med Morten Kløvfjell i spissen er skapt av entusiaster som brenner for gamle motorsykler og gleden rundt det å få testet sine grenser med sin egen motorsykkel på bane. Noen kommer med egenbygd sykkel bare for anledningen, mens andre børster støv av det som kunne stått på et museum.

På disse årene er det skapt varige vennskap og stemningen på festivalen er helt særegen.

Eldste påmeldte var Kjell Gimre (80), som begynte å kjøre aktivt da han var 16 år.

I 1957 kjørte han for første gang på Kristiansand idrettsplass og var ofte på Hortemo og Kristiansand stadion, som var aktive arenaer for speedway. Han ga seg i 1966 da han kjøpte hus og fikk familie. Bare for noen år siden ble Rogaland veteranspeedwayklubb etablert og siden har han vært aktiv igjen.

Deltageren med eldste motorsykkel var Sverre Gerber med sin verdenskjente Harley-Davidson 1000 ccm fra 1927. Dette er en sykkel som ble bygget som en tidsriktig racer og var en enerådende sykkel på bane da sporten var stor på 20-tallet i Norge.

Ole Friis-Kløvfjell på 14 år var en av festivalens yngste førere og startet å kjøre speedway da han var 11 år. Han har etter hvert fått smaken på flat track, som er den amerikanske utgaven av speedway. Sykkelen har han bygd selv på mekkeklubben med hjelp fra sin far. Utgangspunktet er en 1982 modell Honda CB100 med 250 ccm/16 hk motor.

Cecilia Bergsø, May-Helen Dahl, Mia Kristofferson og Linda Jeanett Aasen var også med gutta på banen denne helgen. Cecilia Bergsø i nybygget Honda CB 100 250 Special, May-Helen på sin KTM exc 525, Mia på sin 1956 Triumph Tiger og Linda Jeanett på sin 500 ccm speedwaysykkel.

Bånn Gass Festival er kommet for å bli og vi gleder oss allerede til neste år. Sett av første helgen i september 2022, så sees vi!