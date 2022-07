TØNSBERG: Tekno Odin, Nordsjø Odin, Grisle Odin G.L., Philip Ess, Tangen Bork. Listen over topphester fra Øystein Tjomslands hånd er lang. Likevel spørs det om ikke hesten han kusket til seier i Jørgen Jahres Pokalløp på Jarlsberg Travbane fredag kveld kan vise seg å være den beste hesten stortreneren fra Sørlandet noensinne har trent frem.

– For et unikum!

Brenne Borken utklasset nemlig årgangens beste hester og sikret seg førstepremiesjekken på 80.000 kroner i en stil som blendet tilskuere både banen og foran TV-skjermene over det ganske land.

– For et unikum! Dette er en av de beste 3-årsprestasjonene jeg har sett på dette stadiet av sesongen, utbrøt løpsreferent Kurt Hella, en av landets mest erfarne travkommentatorer med rundt 30 års fartstid i gamet.

Banerekord og Kriterie-favoritt

Så overlegen var Brenne Borken at Øystein Tjomsland tok seg tid til å vinke til publikum 50 meter fra mål, vel vitende om at hans junior samtidig seilte opp som storfavoritt til årets viktigste løp, Norsk Travkriterium på Bjerke Travbane i september. Vinnertiden på 1.25,0a/2100 meter var banerekord på Jarlsberg og bare åtte tideler unna norgesrekorden for 3-åringer, en rekord som for øvrig innehas av Tjomslands Grisle Odin G.L.

– Brenne Borken virker allerede som en komplett hest, så her har eierne en skikkelig blåser å glede seg over! Hesten har et godt løpshode, og skal de nå til toppen av eliten, er de avhengige av det. Han vant på en sterk tid i dag, nå får vi bare håpe at han holder seg skadefri, fortalte en svært fornøyd Øystein Tjomsland etter løpet.

Tjomsland og Brenne Borken på vei mot mål. Foto: Hesteguiden.com

Debutseier toppet kvelden

Team Tjomslands kveld ble toppet av at debutanten Norheim Bork leverte et knalløp til seier i DNTs Unghestserie. Øystein Tjomsland satte full fart nedover første langside og fikk overta føringen på et tidlig tidspunkt i løpet. Vel i tet kontrollerte den elegante 3-åringen begivenhetene og danset unna til sikker seier på fine 1.30,0/2100 meter.

Tjomsland vant også med Norheim Bork fredag kveld Foto: Hesteguiden.com

– Han gjorde dette veldig enkelt, det er snakk om en fin type dette her, fastslo 51-åringen fra Søgne på seremoniplass, og høsten samtidig ros fra eierhold.

– Jeg må rette en enorm takk til Øystein og teamet, med Norheim Bork har vi nå en mulighet til å være med i de store løpene, sa en lykkelig deleier Svein Kalland.