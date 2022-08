I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

Med «sjefen selv», Øystein Tjomsland, på andre siden av svenskegrensen var det lillebror Vidar som vikarierte bak flere av stallens hester under mandagens travløp på Sørlandets Travpark. 39-åringen fra Søgne viste at han ikke har latt den dramatiske hendelsen fra Forus i februar affisere seg.

Kastrert

Det var under V75-omgangen i Stavanger 12. februar at Kleppbest oppførte seg dårlig, sparket bakover og Vidar Tjomsland så ingen annen utvei enn å kaste seg ut av sulkyen for å unngå å bli truffet. Etter hendelsen ble Kleppbest kastrert, og som vallak har 4-åringen funnet roen.

Mandag kveld fikk sørlandshesten et perfekt ryggløp underveis, og da Vidar Tjomsland vred i angrep nedover oppløpet spurtet Kleppbest sterkest av samtlige.

– Kleppbest flyter på styrken og i dag ble det perfekt for oss. Vi fikk luske med i rygger underveis og da var det bare å bukke og ta imot. Hesten speedet fort ned oppløpet og det var krefter igjen, fortalte Vidar Tjomsland i seiersintervjuet.

Bilde nummer to viser Kleppbest fra Forus i februar hvor Vidar Tjomsland akkurat har kastet seg ut av sulkyen etter at hesten har sparket bakut Foto: Hesteguiden.com

Sikter mot Derby

Neste uke spennes buen enda et hakk høyere på Tjomsland-stallen. Klasseløpshelgen, med kvalifiseringer til Kriteriet og Derby, er det store målet for suksesstallen. Onsdag, torsdag og fredag sender den gulsvarte sørlandsstallen hester til start på Bjerke Travbane i Oslo.

– Det blir en spennende uke hvor vi har veldig mange hester til start. Det er disse løpene vi jobber for hele sesongen. Klasseløpshelgen er årets største mål, understreket Tjomsland.

Kleppbests assistenttrener, Oda Skaarup, la heller ikke skjul på at hun etter kveldens løp ser lyst på sjansene før Derby-kvalifiseringene.

– Kleppbest var god i dag! Hesten er sterk, og holder han seg til trav kan han kvale inn til Derby-finalen, var spådommen fra Skaarup.