GRIMSTAD: Etter en lang og god prosess er endelig ny hovedtrener for vårt herrelag i fotball på plass.

For fotballsesongen 2022 har vi inngått en avtale med FK Jerv om å leie Erik Krokvik som hovedtrener for vårt flaggskip i 3. divisjon. Erik kjenner lokalfotballen svært godt og vil tilføre oss kompetanse som vi tror skal være med å legge til rette for god videre utvikling for våre fotballspillere.

Erik kommer til å fortsette som utviklingsansvarlig i FK Jerv og gjennom å kombinere de to stillingene vil vi sammen med FK Jerv skape en spennende og unik utviklingsarena for alle fotballspillere over 16 år øst i Agder.