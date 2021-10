To Donn-mål til ingen nytte

KRISTIANSAND: Kampen startet med at begge lag står relativt høyt. Donn har den beste åpningen med det beste offensive presset. Etter bare fem minutter spilt får vi en corner som Sellæg slår perfekt inn. Ballen treffer skallen til Stian Ingebrethsen som banker inn 1-0 til hjemmelaget.

Kampen settes i gang igjen og da våkner Djerv sitt angrep opp. Etter en halvtimes spill scorer Djerv og kun to minutter etter scorer de på et praktfullt angrep hvor Donn-forsvaret ikke henger med i svingene. Donn har sine sjanser, men ikke nok kraft til å skape noe spesielt før pause.

Etter pausen scorer Djerv nok en gang, denne gang etter en dødball. Et frispark fra ca. 22 meter går rett i mål og bortelaget leder på dette tidspunktet 1-3. De har sine sjanser etter det, men får ikke til den fjerde scoringen. Andreas Sersland, som ble byttet inn i pausen får ballen på venstrekanten, klarer å løpe forbi keeper og reduserer til 2-3.

I det 93. minutt får Donn et frispark fra 40 meter. Keeper Udjus blir med opp i angrepet. Ballen slås og Udjus får den på 15-16 meter og blir felt. Dommeren blåser for det vi antar er et straffespark. Men så kommer Udjus borti en Djerv-spiller, som går i bakken og holder seg til hodet. Videre utover det er det mange småkrangler mellom spillere før dommer viser det røde kortet til både Udjus og Samson Clement. Donn-benken er i raseri etter avgjørelsen, men avgjørelsen står og kampen ender 2-3 til Djerv.

