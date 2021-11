Kommende helg blir det spilt damekamper i ishockey for første gang på Sørlandet når KIKs damelag skal i aksjon i to seriekamper.

KRISTIANSAND: – Jeg må innrømme at for noen år siden var drømmen om et eget damelag i ishockey bare en litt fjern drøm. Vi var ikke så mange spillere. Derfor er jeg ufattelig glad for at vi kommende helg skal spille våre første seriekamper på hjemmebane, sier Mari Pedersen (18).

Sin unge alder til tross er hun ev. av Kristiansand Ishockeyklubbs mest meritterte spillere. Hun deltok på Norges første landslag for J16. Og hun ble senere kåret til banens beste spiller da det norske J18-laget vant og tok steget opp i A-puljen under VM i Polen. Men nå er hun for gammel til aldersbestemt nivå og satser videre som senior.

Har takket nei til tilbud

KIKs damelag har allerede vært i aksjon i seriespillet for 1. divisjon. Grüner ble som forventet litt for sterke i Oslo. Men lørdag og søndag er det nye muligheter til poeng når Bergen kommer til Idda Arena i Kristiansand.

Det er mer fart i damenes ishockey enn mange tror. Og KIK-spiller Mari Pedersen kan love tøffe tak i ishallen på Idda Arena i møtet med Bergen både lørdag og søndag. Foto: Kristiansand Ishockeyklubb

– Det blir tøft, men vi er innstilt på å yte vårt beste, sier Mari, som har fått flere tilbud om å spille ishockey andre steder i landet. Men skolegang, venner og miljø har foreløpig veid tyngst. Det er KIK som fortsatt er klubben, og hun håper at laget på sikt kan klatre opp i Norges Ishockeyforbunds høyeste divisjon.

– Da trenger vi ikke bare lokale spillere. Vi har et godt studietilbud her i byen. Klarer vi å etablere oss i divisjonen under, håper jeg at UIA i kombinasjon med KIK kan bli attraktive for ishockeyjenter som også vil satse på sin idrett, påpeker hun.

Hockeyfamilie

Mari er så å si flasket opp med hockey. Mamma Siv Marit er en trofast tribunesliter. Pappa Morten har både spilt på et av KIKs oldboys-lag og vært klubbens styreleder. Storebror Jens trener KIKs A-lag, mens tvillingbror Mads holder til på Lillehammer – som student ved Norges Toppidrettsgymnas, med ishockey som valg. Innledningsvis på sesongen har Mari slitt litt med en vond skulder. Men da laget besøkte hovedstaden i sin debut, var hun selvsagt med – selv om hun måtte følge begge kampene fra innbytteboksen.

– Alle spillerne våre er verdifulle. Likevel, Mari er uten tvil av stor betydning. Ikke bare med sine ferdigheter, men like mye holdninger og dermed inspirasjon, sier trener Tor Anders Nodeland, som gleder seg til oppgjørene på hjemmebane, han også!