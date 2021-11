KRISTIANSAND: Det går fort i svingene når Våg FKs 15-åringer skrur på kampturboen. Sånn var det også fredag 5. november, da en fullsatt Karusstribune fikk sveis med sideskill mens guttene akselererte i banens lengderetning.

Ett fattig poeng i favør av Søgne skilte lagene før avspark i siste seriekamp. Halvannen time senere var rollene byttet om, og Våg-guttene kunne slippe jubelen løs sammen med elleville fans.

Trener Jacob Rogstad forteller ivrig om premissene og prinsippene laget jobber etter.

– Helt siden januar har vi terpet og terpet hver eneste dag på at treningshverdagen skal være kvalitativt god på alle mulige måter.

Han fortsetter:

– Målet har hele tiden vært at vi ved hjelp av et kollektivt samhold i bunn skulle skape en treningshverdag som både er gøy og intensiv på samme tid. Alle må være på trening for at fremgangen skal oppnås, og det må være full spiker på hver eneste trening

En jublende trio (Johannes, Marius Lars) etter at KM-tittelen var sikret. Foto: Privat

.

Vi lurer på om det har vært utfordringer knyttet til at treningsgruppen består av en miks av 15- og 16-åringer.

– Mange av guttene kjente hverandre ikke så godt fra før. De visste jo stort sett hvem de andre var, men det er jo et stykke fram til det å bli trygg på alle i ei gruppe som består av totalt 27 spillere. Guttene selv har bidratt positivt til dette, syns han.

– Og det til gagns, mener klubbens sportslige leder Tommy Waaden: – Både 16-åringene, som ble runner-up i kampen om kretsmesterskapet i G16-klassen, og ikke minst mesterne i 15-årsklassen, har vært veldig lojale overfor klubbens mål om å skape samhandlende treningsgrupper. Denne gruppen lyser av samhold og prestasjonsønske.

Trener Rogstad beskrives som en trener «med litt over middels engasjement». Det gestikuleres og viftes med armer og bein underveis i kamp. Og: Hvis gutta scorer, tar han seg gjerne en road-trip opp på tribunen for å feire nettsusen med spillernes foreldre. Eller jubler hoppende i ring sammen med assistentene Homme, Christophersen og Gaudestad.

Rogstad er glad for måten han har blitt tatt imot på av klubben, og roser både spillere, ledere og foreldre rundt treningsgruppen sin.

Spillermøte før den avgjørende kampen mot Søgne. Foto: Privat

– I tillegg til intensiteten som har vært gjennomgående på treningene våre, har guttene respondert veldig positivt på fokuset om å være engasjerte, gjennomføre 100 prosent og bakke hverandre opp, gliser en fornøyd og nybakt kretsmestertrener.

Lørdag 13. og søndag 14. november deltar 16-årslaget i Odd Elite Cup i Skien.