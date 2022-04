Thore Viste Ulstein var en av Randesunds målscorere i lørdagens 4-2-seier over Klepp.

KRISTIANSAND: Alt lå til rette for en spennende cupkamp på Sukkevann i dag, som var den andre og siste kvalifiseringskampen til NM. En sur vind prøvde å legge en demper på festen, men solskinn og to lag som ville angripe må ha varmet publikum som hadde møtt opp i et ganske så stort antall.

Allerede etter 10 minutter satte Sven Andre Kyvik inn 0-1 til bortelaget etter et stort press. Det virket som om det var dette som skulle til for å vekke RIL-spillerne. Etter 14 minutter satte Magnus Aamodt inn 1-1 etter en nydelig langpasning av Diego Panique.

Ting løsnet for vertene, og etter 22 minutter satte Thore Viste Ulstein inn 2-1 til hjemmelaget etter å ha blitt stusset igjennom alene med keeper av Kristian Brattland. Nå skjedde ting fort, og etter 24 minutter rullet RIL opp på venstresiden. Thore Viste Ulstein fant Mathias Råkil på bakerste stolpe, som igjen satte inn 3-1 til Randesund.

Klepp hadde på ingen måte tenkt å gi opp, og etter 29 minutter skrudde Sander Endresen Heggheim vakkert inn 3-2, som også stod seg til pause.

2. omgang startet med at Klepp presset på i medvinden, uten å skape de store sjansene. Det som kom av sjanser tok Sindre Østbø i Randesund-målet seg av. Hjemmelaget spiste seg igjen inn i kampen, og det var fortjent da Magnus Aamodt satte inn 4-2 etter 72 minutter etter assist fra Eirik Osen.

Nå blir det spennende hvem Randesund møter i 1. NM-runde!

0-1 10 min Sven Andre Kyvik

1-1 14 min Magnus Aamodt, ass Diego Panique

2-1 22 min Thore Viste Ulstein, ass Kristian Brattland

3-1 24 min Mathias Råkil, ass Thore Viste Ulstein.

3-2 29 min Sander Endresen Heggheim.

4-2 72 min Magnus Aamodt, ass Eirik Osen.