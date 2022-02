Arendal Fotball vant 8-2 over MK i treningskampen på Myra kunstgress.

ARENDAL: Fortsatt er Roger Risholt og resten av trenerteamet forsiktige med hvordan spillerne matches. Derfor var det en relativt tynn kamptropp som var klar for treningskampen mot MK fredag. De rundt 50 som hadde tatt turen i snøværet for å få med seg oppgjøret, fikk et gledelig gjensyn med Jonatan Byttingsvik som endelig spilte sin første kamp etter korsbåndskaden han pådro seg rett før seriestart i fjor.

Publikum fikk også se nysigneringen Edvard Race som spilte 90 minutter som midtstopper og også bidro med en scoring i sin første opptreden for Arendal. Sander Lille-Løvø var et annet nytt fjes som var med fra start.

Før oppgjøret mot Arendal, hadde MK allerede rukket å spille fire treningskamper. Det har endt med to serie (8-3 mot Søgne og 7-1 mot Trauma), mens kameratene fra Mandal har tapt 0-3 mot Bryne og 0-1 mot Sandnes Ulf 2.

Fredag kveld fikk grønntrøyene det vanskeligere.

Arendal ledet 3-1 til pause, og i 2. omgang bare pøste Arendal på utover kampen. Dermed endte det 8-2.

Andreas Hellum (3), Kristian Eriksen (2), Edvard Race (1), Preben Skeie (1) og Mathias Johansen (1) scoret for Arendal.

Følgende spillere ble benyttet for Arendal Fotball:

Jonatan Byttingsvik, Mathias Skjævestad, Håvard Meinseth, Filip Mang-Thang, Sune Kiilerich, Edvard Race, Preben Skeie, Martin Torp, Redon Pllana, Sebastian Remme Berge, Daniel Roppestad, Andreas Hellum, Ole Marius Håbestad, Mathias Johansen og Roger Risholt (!).