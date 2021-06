Skal finpusse EM-formen i Danmark

UTØVERBLOGG: Det var en fantastisk flott nyhet å få̊ at jeg er tatt ut til nye turneringer med laget, og en anerkjennelse for den innsatsen jeg har lagt ned gjennom flere år, med håndball som linje på skole, med klubblaget og et uendelig antall timer egentrening.

Etter et frustrerende år med avbrutt sesong halvveis er dette med på å gi motivasjon til videre satsing, og jeg får mange artige erfaringer på veien. I slutten av mai hadde vi første samling med landslaget på ett år, ettersom siste samling i oktober ble avbrutt etter første dag grunnet smittesituasjonen.

Har tatt nye steg

Det var derfor spente jenter som møtte opp til samling i Drammen. En del hadde vært med før, og de kjenner jeg godt, og noen nye er kommet til. Det er alltid gøy å treffe nye jenter på samling, få̊ nye bekjentskaper og få̊ nye impulser. Når det i tillegg er så lenge siden siste samling, ser man at spillere har utviklet seg og tatt nye steg, inkludert meg selv. Heldigvis gjorde jeg en god samling og var så heldig at jeg ble belønnet med uttak til turneringene.

Først reiser vi til Danmark i slutten av juni. Der skal vi først spille Scandinavian Open, da mot Sverige, Danmark og Ungarn. Det er stor spenning knyttet til denne første turneringen, de andre landene har ikke stengt ned håndballen som i Norge og har hatt fulle samlinger med lagene. Ungarn er Europas beste lag, og sist vi møtte dem, tapte vi med ett mål.

Sverige ble nummer to i sist junior-EM, bak Ungarn, og Danmark ble nummer fire (vi ble nummer seks), så vi får tidlig gode referanser med tanke på hvordan vi ligger an. Når Scandinavian Open er ferdig, reiser vi rett til Celje i Slovenia for å spille EM for jenter 19. Der er vi kommet i gruppe med Ungarn, Romania og Tsjekkia. Dette er en svært tøff gruppe siden Ungarn og Romania begge definitivt er topplag.

Ettersom vi ikke har spilt kamper på lang tid er det vanskelig å vite hvordan vi ligger an sammenlignet med andre. Jeg gleder meg veldig til å spille disse kampene og gjøre vårt beste mot de beste lagene i verden, men det er vanskelig å si noe om målsetning og forventninger. Det langsiktige målet er VM neste år, og der skal vi vinne!

Gode venninner fra sør

Dette blir også̊ en litt annerledes sommer enn det jeg er vant til. 23 dager på tur med laget skal bli både slitsomt og morsomt. Jeg er så heldig å få̊ med meg klasse- og lagvenninne Camilla Hennig-Olsen som også̊ er tatt ut, samt Fanny Skindlo fra Grane som er ei god venninne. Vi har alle tre vært en del av dette laget i flere år, og vi har blitt godt kjent med de andre spillerne på laget.

Det er en god gjeng jeg skal på tur med, både på og utenfor banen. Vi er spente og forventningsfulle. Enkelte skader og forfall fra sentrale spillere gjør det nødvendig med nye lagsammensetninger. Slik vil det sikkert alltid være, og det gir også̊ nye muligheter. Vi gleder oss vilt til å spille med flagget på brystet og få̊ testet oss mot de beste i vår aldersgruppe.