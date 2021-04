I toppen blant nær 1000 karuselløpere

KRISTIANSAND: Det andre løpet i årets utgave av Terrengkarusellen ble i henhold til smittevernregler arrangert over tre dager denne uka, fra tirsdag til torsdag. 964 personer deltok og det er godt å se at folk strømmer tilbake til karuselløpene etter en meget redusert fjorårssesong, i pandemiens tegn.

Med nydelig vær, tørre og fine løyper, var rammen også den aller beste. Selv om vi ennå ikke kan arrangere tidtakingspuljer, var det likevel en god del som noterte seg med egen tid, som er gøy for alle som gjerne vil ha noe å strekke seg etter i treningsarbeidet.

Før korrigering for uteglemte viser tellingen et som nevnt et deltakertall på 964, foreløpig mer enn 150 flere enn forrige uke, og igjen veldig jevnt mellom kjønnene, 480 jenter og 484 gutter. Hele 189 av dem (19,6 prosent) tok Milslukeren.

Fleksibelt opplegg

I dette løpet fortsatte vi det fleksible opplegget, der løpet kunne gjennomføres innenfor en 3-dagers periode (tirsdag-torsdag), med egenregistrering på nettet, eller bli registrert i mål direkte, i tidsrommene der Utvalget er til stede, onsdag kl. 15-18, og torsdag kl. 12–18. Ordningen har blitt meget godt mottatt av løperne. Og deltakelsen blir på denne måten så godt spredd at der er små parkeringsproblemer.

De beste tidene, uansett alder, hadde følgende løpere (med forbehold at tidene var egentatte):

Gode tider

Blant kvinnene i vanlig løype på 3,7 kilometer ble Anne Kari Borgersen best (16:58), foran Synnøve Thomassen (17:38), Helen Suzanne Palmer (18:34), Elisabeth Gill (18:36) og Kjersti Fuglerud Sødal (18:39).

Hos herrene ble Tarjei Breiteig best (15:21), foran Tim Erik Olsen (16:10), Kjetil Karlsen (16:22), Rune Løkling (16:28) og Tore Reisvaag Johannessen (16:33).

På den 7,5 km lange Milslukeren fikk Anne Kristin Holte (42:50) den beste tiden blant kvinnene, foran Margaret Anne Heald (43:14) og Dung Tuyet Nguyen (43:20).

Blant herrene ble det meget sterk tid på Jørgen Solli Strøm-Olsen (29:55), foran Kenneth Sløgedal (33:52) og Torgeir Røynlid (35:14).

Over 270 løpere som ikke var med i forrige uke, stilte denne gangen, så nå har 1083 ulike løpere vært med på minst ett av løpene. Vi gleder oss til fortsettelsen!

Resultater – Vanlig løype (3,7 km)

Resultater – Milslukeren (7,5 km)

