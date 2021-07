Lang kamptørke er snart over

UTØVERBLOGG: Den dagen venter den latviske bokseren Antos Zacests på meg i ringen i Riga. Han er en god nevekjemper med mye erfaring. Jeg er i god form og har trent bra, men kampformen er naturlig nok rusten ettersom jeg ikke har vært i aksjon siden 5. oktober 2019. Uansett gleder jeg meg masse til endelig å kunne få gjøre det jeg liker aller best.

Det har vært en krevende tid for meg siden koronautbruddet. Siden oktober i fjor har jeg takket ja til tre kamptilbud, men så har motstanderne min trukket seg i tur og orden. Først var det en dansk bokser som ombestemte seg, så en svensk bokser i mai i år, og så en dansk bokser måneden etter.

Det er kjedelig at ingen i Norden i min vektklasse vil møte meg, men jeg prøver å forholde meg positiv. Jeg er best i min vektklasse og klassen over i Norden og derfor sliter jeg med å finne opponenter her. Jeg har aldri hatt så lang ufrivillig kamppause som nå, på godt over 21 måneder. Jeg krysser fingrene for at alt går som planlagt med matchen i Riga, og satser selvsagt på å ta min sjuende strake seier som proffbokser.

