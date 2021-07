Travamatør med en fantastisk drøm

KRISTIANSAND: Fredag og lørdag arrangerer Sørlandets Travpark sitt tradisjonelle sommertrav. Mens det er en rekke fine løp fredag kveld er det lørdagen som er festdagen. Da er det norgesmesterskap for kaldblodshester, med hele 200.000 kroner til vinneren.

Samme dag som landets beste kaldblodshester skal ut og måle krefter, skal Ernst Karlsen fra Birkeland forsøke å vinne et av Sørlandets mest prestisjetunge løp, Sølvhesten. Hjemmehåpet heter Myamazingdream.

Ernst Karlsen var selv landslagssyklist på 70-tallet. Derfra har han adoptert mange treningsprinsipper som han benytter på traverne. Han kjøpte sin første hest Flavia Queen i 1984 og har etter det hatt mange oppturer på travbanen.

– Myamazingdream er god han også og han avslutter gjerne sterkt. Det er mange gode motstandere lørdag, men jeg håper på en trippelplass i det minste, sier Karlsen

Går helt fritt

Han husker godt da han først begynte å trene Myamazingdream. Den var en meget krevende oppgave i starten.

– Han er en spesiell type, med mye nerver i seg. Som toåring tok det to dager før han «landet» etter hver intervalløkt. Slik var han var litt i løp også. Jeg vet ikke om det er at han har fått mer rutine, eller fordi han har blitt mer voksen, men det har i hvert fall blitt mye bedre, forteller Karlsen.

På grunn av hestens psyke har han benyttet en spesiell måte å bygge den opp på.

– Nå har han blitt en kosehest. De andre hestene her går i luftegården, mens Myamazingdream går fritt. Han går aldri ned til veien, men kan rusle litt inn i skauen av og til. Å la ham gå fritt er, en måte å bygge psyken hans på. Det er aldri noe problem, for han er veldig fornuftig. Når det kommer biler, står han midt i veien. Han flytter seg ikke, heller, sier Karlsen med et smil.

Takknemlig

Han ser frem til løpet på Sørlandet lørdag. For hvis det er noe han liker, er det å konkurrere.

– Jeg har vunnet løp på alle banene, også på Sørlandet, før. Den rusen du får av å vinne travløp, det er ingenting som slår akkurat det. Er det noe jeg er dårlig til, er det å tape. Om det er et lite eller stort løp, så vil jeg bare vinne, sier han.

Travsporten er ikke bare en morsom bigeskjeft for Karlsen. Hestene har gitt ham alt han har i dag.

– Da jeg begynte med hest, hadde jeg tomme hender. Jeg hadde ikke råd til noe. Men over tid har de gjort en god jobb og løpt inn bra med penger. Det jeg har, det er det hestene som har skaffet. Det er jeg nødt til å være veldig takknemlig for, forteller han.