Flere hjemmefavoritter i NM på Konsmo

LYNGDAL: Løpene kjøres i en 1.800 meter lang grustrasé i Undelandsbakken. Det har vært kjørt bakkeløp ved Konsmo Motorbane tidligere, så for flere av de rundt 50 deltagerne vil traseen være kjent.

Det er seks forskjellige klasser som har NM-status i bakkeløp. Det er de fire supernasjonal-klassene (inntil 1600 ccm, inntil 2000 ccm, inntil 2400 ccm og over 2400 ccm motorvolum, en klasse for tohjulsdrevne rallybiler, en klasse for firehjulsdrevne rally- og rallycrossbiler.

I supernasjonal inntil 1600 ccm vil det bli hard kamp om NM-medaljene blant flere sultne deltagere, flere av dem unge og svært lovende. Regjerende mester i klassen, Sebastian Høidalen fra NMK Grenland, stiller med Ford Fiesta i Konsmo. Han vant fjorårets mesterskap med kun ett poengs margin til Asgeir Taraldsen fra NMK Melhus, som på sin side var mester i denne klassen i 2019.

NMK Konsmo stiller sterkt

Arrangørklubben NMK Konsmo har med tre førere i denne klassen og i spissen for dem fjorårets bronsevinner, Per Magne Svardal i Audi A1. Årets NM-leder i rallycross, Marius Solberg Hansen fra Asker og Bærum Motorsport er også på plass til helgen med sin Citroën DS3. Marius er et svært allsidig talent som også leder GT4-klassen i årets Racing-NM og han deltar også i rally.

Mats Marthinsen fra NMK Larvik, ligger på en andreplass i rallycross-NM i denne klassen og han stiller også i Konsmo med sin Citroën Saxo. Espen Isaksætre fra KNA Solør Motorsport og Martin Kjær fra NMK Grenland må også regnes med blant favorittene i denne svært åpne klassen.

I supernasjonal inntil 2000 ccm stiller fjorårets bronsevinner, Per Magne Røyrås fra NMK Kvinesdal som en av favorittene i sin Mazda RX8. Røyrås ligger på en andreplass så langt i årets rallycross-NM.

Hjemmefavoritt Magne Svardal i Peugeot 206 vil helt klart også være med i toppen av denne klassen. Det samme må en vente fra Bjørn Olav Jøranli fra NMK Fluberg som var fjerdemann i fjorårets NM i denne klassen i sin Suzuki Swift.

I supernasjonal inntil 2400 ccm er Frode Leirhol fra NMK Valdres regjerende mester. Frode deltar også til helgen i sin BMW E30. Fjorårets sølvvinner Kenneth Hansen fra KNA Varna er også på plass i sin Volvo S40. Det samme er bronsevinner i fjor, Sander Engsvik fra NMK Trøgstad, som stiller i sin BMW E30.

Flere Ågedal-utfordrere

I supernasjonal over 2400 ccm stiller tittelforsvarer og hjemmefavoritt Fredrik Ågedal fra NMK Konsmo i sin BMW M3. Fjorårets sølvvinner, Herbjørn Haug fra KNA Solør Motorsport er også på plass i sin Mercedes.

Disse to vil bli utfordret av blant andre Emil Sivesind fra NMK Krabyskogen i Audi. Emil ble norgesmester i bakkeløp i klassen inntil 2000 ccm i fjor, men har byttet klasse i årets sesong, og ligger på en andreplass i rallycross-NM så langt.

I klassen for tohjulsdrevne rallybiler er hele 19 førere påmeldt til helgens to NM-løp. Blant disse er ikke de siste to års mester, Tom Kristian Lien fra NMK Modum & Sigdal. Men sølvvinner i fjor, Olav Fredriksen fra NMK Modum & Sigdal, stiller med sin Volvo. Fredriksen leder årets NM i rally i nasjonal klasse 2WD og kan bli vanskelig å hamle opp med i Konsmo.

Fjorårets bronsevinner, Jarle Lippert fra Asker og Bærum Motorsport i BMW, stiller også til helgen.

I fjor ble NM i bakkeløp avgjort utelukkende på asfaltunderlag, derfor kan det fort bli andre som inntar pallen i Konsmo. Som for eksempel hjemmefavoritt Søren Snartemo fra NMK Konsmo i BMW M3.

Anders Grøndal fra Asker og Bærum Motorsport har 16 NM-titler i rally og bakkeløp og også han stiller i Ford Fiesta R5, for om mulig å forbedre fjorårets sølvmedalje.

Første NM-runde kjøres lørdag og den andre kjøres på søndag. Det kjøres tre omganger i hvert av løpene og bestetiden til hver deltager oppnådd i en av de omgangene er avgjørende for plasseringen i klassen.