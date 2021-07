Norgesmestre i drill

Panthers Baton Twirling oppnådde fantastiske resultater under NM i drill, som ble gjennomført digitalt med rundt 550 deltakere helgen 18.–20. juni.

Drillklubben hadde med fire utøvere til NM, som deltok med 11 forskjellige soloer.

Alle plasseringer var topp åtte.

Tomine gikk av med seieren og ble norgesmester i to kategorier, nemlig teknisk program med en stav og to staver for aldersklassen 11–12 år.

Hun fikk også en fjerdeplass etter finalerundene.

Susanne vant sin norgesmestertittel i kategorien teknisk program med to staver, og fikk også en sølv og en bronsemedalje med seg.

Hanna Knatterud Omland (15) hevdet seg sterkt i en tøff juniorklasse. Hun gikk av med sølv i teknisk program med tre staver, og tok også en 4. plass, en 5. plass og en 6. plass.

NM-debutanten vår Ronja Parnes Olsen tok en sterk 8. plass i sitt aller første NM.

Drill er en idrett som nok er litt ukjent for mange, selv om vi har cirka 4000 utøvere som driver med dette i Norge. Man er vant til å se drillere i gata på 17. mai, men i tillegg er dette en teknisk krevende idrett som kan sammenlignes med rytmisk sportsgymnastikk.

Det å hevde seg krever utallige timer med trening, noe disse jentene til fulle viser at de er villige til.