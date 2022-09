I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

Helga 9.-11. september satt en gjeng nye- og litt mer erfarne volleyballspillere seg fra FK Vigør på buss retning Vest Cup i Stavanger.

Med en god blanding av god stemning og mange sommerfugler i magen dro vi 41 personer inkl. vår lune bussjåfør på cup for å vise hva vi var gode for.

Vi er en klubb i vekst, FK Vigør Volleyball, og vi har for første gang i klubbens historie vært på volleyballcup.

Jeg ønsker å fremme våre to trenere Terje Nilsen og Dag Uleberg. Vi reiste kun av sted med to trenere i Terje Nilsen og Dag Uleberg. Uen sistnevntes innsats hadde det ikke vært noen volleyballag i klubben vår. Vi var tre mammaer som var med som organisatorer og to av oss tok tidvis ansvar på trenersiden.

Vi kjempet lange og spennende kamper (til tider litt for spennende) mot lag fra både Sør- og Vestlandet. Vi heiet og kjempet om hverandre, så mye at trener Dag reiste hjem med klappeblemme i hendene.

Foto: Terje Nilsen

Våre eldste jentene med trener Terje på sidelinjen kjempet seg til en 4. plass, etter å ha vunnet puljen sin med klar margin på lørdagen. Kvartfinalen søndag – ble også vunnet suverent. I semifinalen ble første sett vunnet klart, og vi håpet på at vi var i en stim – men møtte dessverre sterke motstandere.

Guttelaget vår kjempet seg igjennom flere kamper, og siste kampen ble en lang og vanvittig spennende match! Laget er ungt og har trent mindre enn et år sammen. Sjetteplassen er vi superstolt over!

Vigør U17. Fra venstre: Steinar Kjellingland, Teodor Ljosland Braathen, Erik Theodor Røv Johansen, Magnus Knudsen, Henrik Tengesdal Albrigtsen, Peder Bøgwald-Storsveen, Tobias Johanson, Jacob Hauge Knudsen , Casper Karlsen og trener Dag Uleberg. Foto: Helle Ingeborg Mellingen

I tillegg kjempet våre to ungdomslag sterkt. Vi har en super gjeng med mange unge, lovende og sterke spillere som vil mye. Hadde vi kunne sende serven gjennom hallens vegger, har vi flere spillere som med glede hadde gjort det. Vi spilte mange jevne kamper, noen vant vi overlegent, mens andre tapte vi for sterkere lag. Vi sluttet aldri å kjempe, og avsluttet med en sterk 4. og 9. plass.

Trener Terje spådde at vi skulle få en rolig hjemtur til Kristiansand etter ei fantastisk helg i Stavanger idrettshall og Vikinghallen. Der tok han feil. Etter sang og latter i tre timer ankom vi Hellemyr søndag kveld med en buss lastet med motiverte og lovende ungdommer.

Vi gleder oss seriespill og flere turneringer!

Hilsen hese trenere og lagledere