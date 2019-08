Vant sølv i verdensserien

UTØVERBLOGG: Sist uke var makker Daniel Bergerud og jeg i Budapest for å spille World Tour i sandvolleyball. Dette var en såkalt 1-stjerners turnering i verdensserien, noe som betyr at den er noe lavere rangert enn de aller største verdensserieturneringene gjennom året. Det betyr som oftest at de lagene som er helt i verdenstoppen ikke prioriterer disse, og dermed gir lagene bak en sjanse til å få innpass i turneringene.

Likevel var det høyt nivå og lag fra Polen, Nederland, Latvia, Hellas, Serbia, Japan, Ungarn og Slovenia var representert. Vi fikk innpass i hovedrunden som besto av 16 lag. Hovedrunden spilles med puljespill og deretter utslagsrunder.

I første kamp (fredag) møtte vi Slovenia. Et sterkt lag som nylig hadde vunnet sitt første gull i verdensserien på hjemmebane i Ljubljana. Etter å ha ført an hele kampen og ledet 11–8 i tredje og avgjørende sett, klarte Slovenia å snu det og tok seieren 13–15. Det var et tungt tap å svelge, men vi klarte raskt å snu fokus. Videre var det vinn eller forsvinn hver kamp vi spilte.

Stekende sol

Tidlig lørdags morgen spilte vi mot hjemmehåpene fra Ungarn om å avansere fra puljespillet og inn i utslagsrundene. Vi justerte et par ting fra kampen på torsdag og slo dem 2–0 i sett. Dermed ventet et lag fra Nederland i første utslagsrunde. I 33 grader og stekende sol kjempet vi oss gjennom og vant også denne 2–0.

Dermed var vi sikret enda en kamp på lørdagen, nemlig kvartfinale mot Serbia. De hadde fordelen av å ha spilt en kamp mindre i varmen, da de kom ut som puljevinner i sin pulje, men det stoppet oss ikke fra å gå rett i strupen på dem. Etter solid serve og stabilt spill i blokk/forsvar vant vi komfortabelt og var videre til semifinale! Altså skulle vi spille for vår første medalje i verdensserien noensinne.

Latvia var motstander her. Og selv om kroppene var støle og tunge etter en natt med magesjau og kramper, klarte vi å gå ut med innsats, guts og kvalitet i spillet. 2–0 seier og finaleklare!

Presset Italia til tre sett

I finalen ventet Italia. Og med fullsatte tribuner i solsteken fikk de fort et forsprang i førsterett som vi ikke klarte å hente inn. I andre sett fikk vi imidlertid justert og kriget til oss settseieren. Dermed var det duket for et tredje og avgjørende sett for å avgjøre vinneren. Det ble til slutt Italia som tok dette. De spilte utrolig god sandvolleyball i dette settet og ga ingenting ved dørene. Vi var helt på høyde, men klarte ikke å ta vare på sjansene vi skapte.

Dermed endte det med sølv. Vår første medalje i verdensserien! Vi er stolte og fornøyde med prestasjonen, selv om vi selvfølgelig skulle ønsket oss en enda edlere valør når vi først var så nær. Nå skal vi trykke på videre og avslutte sesongen på samme måte!

Første mulighet er i Jurmala i Latvia, der vi skal spille en 3-stjerners verdensserie, før sesongen avsluttes med en 1-stjerners verdensserie på Jernbanetorget i Oslo.