– Håper jeg kan beholde rekorden en stund

KRISTIANSAND: Midtstopperen er nemlig klar for sin 129. obligatoriske kamp for klubbens A-lag, og blir med det den spilleren som har flest kamper i Gimletrolls historie. Før søndagens kamp på Kristiansand stadion står hun likt med Erica Nystøl, som meldte overgang til Vindbjart i sommer.

– Det er jo veldig gøy å sette klubbrekord. Forhåpentlig kan jeg spille i mange år til, sånn at jeg kan beholde rekorden en stund! sier rogalendingen.

Hun tangerte klubbrekorden i 5-1-seieren borte mot Stathelle torsdag kveld, i en kamp som av mange ble betegnet som årsbeste.

– Vi spilte mye bra fotball, og koste oss veldig på banen. Det var utrolig godt med en sånn kamp etter nedturen mot Sandefjord forrige helg. Vi hevet oss kollektivt, og sto virkelig sammen som et lag og jobbet for hverandre, sier Mæhle, som også har et ukjent antall treningskamper på samvittigheten.

– Setter standarden

Ifølge seg selv er hun «alltid gira på å vinne», noe som skinner igjennom på hver eneste trening og i hver eneste kamp.

– Hun er en sentral brikke i laget, og en viktig aktør både på og utenfor banen. Martine er en sånn type spiller som drar med seg resten og setter standarden som kreves for å lykkes. Dessuten er hun en ressurs på andre felt enn bare det sportslige, og en god ambassadør for klubben, sier trener Mads Ljosland.

Hun kom til Gimletroll i 2013, etter at hun flyttet fra hjemstedet Årdal i Ryfylke for å ta lærerutdannelse i Kristiansand. Nå har hun fast jobb på en barneskole i Lillesand, og bor på Lund, ikke langt fra hjemmebanen.

– Jeg hadde et lite opphold i Amazon Grimstad, hvor jeg spilte 15 kamper i 2017, men har ellers holdt meg i Gimletroll.

Sterkt samhold

Det har hun ikke angret på, noe som ikke minst skyldes det sterke samholdet i laget.

– Vi har alltid, uansett spillere, vært en stor gjeng og kunnet være sosiale sammen både på og utenfor banen. Noe som har vært veldig viktig for min tid her nede i Kristiansand, sier hun.

På kampdag har hun stort sett vært en del av den bakre fireren, og de siste årene har hun holdt seg på midtstopperplass.

– Jeg har faktisk spilt i fremre rekker ved et par anledninger, men trives best som stopper, sier hun.

Mæhle debuterte for Gimletroll i en NM-kamp mot Haugar i mai 2013, og i sin tid i klubben har hun stått over bare to kamper; én i 2013 og én i 2015. I år har hun vært i startoppstillingen i hver eneste kamp, og holder hun samme takt framover blir det ikke lett for noen å ta fra henne tittelen som klubbens mestspillende gjennom tidene.

Rutinerte ga seg

De tre spillerne med flest kamper foruten Mæhle ga seg alle i Gimletroll i sommer. I tillegg til Erica Nystøls overgang til Vindbjart, forsvant også Charlotte Haddeland (105 kamper) til Hønefoss og Muniya Halvåg (76 kamper) til videre studier på Politihøyskolen.

Nettopp mangeårig stopperpartner Haddeland blir trukket fram av Martine som en av de beste spillerne hun har vært på lag med.

– Vi hadde fin flyt og fikk ut det beste av hverandre. Det samme kan sies om Linn Farbergshagen på defensiv midtbane. Vi spilte sammen lenge, og fikk vist hvor stabile vi var sammen i den gode 2016-sesongen. Forhåpentlig kommer begge tilbake til Gimletroll om ikke så altfor lenge! Andre veldig gode spillere er Ingrid Olsen, som jo spiller her i dag, og Stine Syvertsen, sier Martine.

– Hun har et stort hjerte

Av dagens spillere er Marit Eide nærmest på adelskalenderen med sine 28 A-lagskamper. Den tidligere Pors-spilleren sier dette om sin rutinerte lagvenninne:

– Jeg har hatt gleden av å spille med Martine i et par år nå. Ei mer engasjert jente skal du lete lenge etter! Hun er lojal, trofast og spiller med hjertet. Derfor er jeg ikke overrasket over at hun er den som nå tar klubbrekorden, sier Eide.

Midtbanespilleren som kom til Kristiansand høsten 2017 mener det er en veldig trygghet å ha en rutinert og duellsterk spiller med god forståelse bak seg i forsvaret.

– Samtidig er hun en naturlig ledertype, som tar tak både på og utenfor banen. Hun har et stort hjerte for de rundt seg, og bringer utrolig mye positivt inn i spillergruppa. Alle setter stor pris på denne jenta! sier Eide.

Håper på ny kvalik

Martine selv er fortsatt sulten:

– Ambisjonen framover er å spille, ha det gøy og å prestere best mulig, både på og av banen. Selvsagt hadde det vært veldig gøy med kvalifiseringskamper i tillegg, og jeg krysser fingrene for at vi får litt hjelp av andre lag som skal spille mot Sandefjord framover, sier hun optimistisk.

Det er nettopp å spille kvalifisering om opprykk til 1. divisjon som har vært hennes høydepunkter hittil i karrieren, noe Gimletroll oppnådde i 2015 og 2016.

– Dette ble også dessverre de største nedturene, i og med at vi ikke klarte opprykk noen av gangene, sier hun.

Skal det bli kvalik i år igjen må Sandefjord miste poeng i to av sine fem siste kamper, mens Gimletroll ikke har råd til et eneste feilskjær.

– Det er fem kamper igjen av sesongen, og jeg er jo alltid gira på å vinne, så jeg sier fem kamper = 15 poeng!

Gimletroll møter Hallingdal på Kristiansand stadion søndag klokka 13.00.