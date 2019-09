Etterlengtet ØIF Arendal-seier

ARENDAL: Det så skummelt ut ved pause, men en sterk andreomgang sørget for to kjærkomne poeng.

Det ble til slutt 32–24 over Follo, etter en forestilling som var flere hakk bedre enn det vi har sett tidligere denne sesongen. Ikke minst forsvarsmessig var det massevis å glede seg over.

– Godt å få litt poeng på kontoen, smiler Olaf Richter Hoffstad.

– Veldig deilig at vi klarer dette. Dette gir oss en trygghet for det som skjer framover at forsvaret sitter, legger han til.

Fakta: Kampfakta ØIF Arendal – Follo HK 32–24 (14–14) Eliteserien håndball menn Sør Amfi, 1889 tilskuere Dommere: Vidar Larsen og Tor Brede Launes Utvisninger: ØIF 1×2 min. Follo: ingen Flest mål Follo: Benjamin Hallgren 5 mål ØIF Arendal: Åsmund Strat, André Bergsholm Kristensen – Josip Vidovic 4, Mario Matic 1, Martin Lindell 1, Richard Lindström 6, Kristian Rammel, Sondre Paulsen 7, William Fiala Gjermundnes, Eirik Heia Pedersen 1, Olaf Richter Hoffstad 4, Jesper Munk 3, Adrian G. Evensen, Marius Nilsen, Herman Thysted, Sander Løvlie Simonsen 5.

Jesper Munk mener ØIF Arendal leverte en god kamp.

– En gøy kamp og herlig å få en så god start på kampen. De går ut i 3-2-1 og skaper problemer for oss, men vi slår tilbake. I andre omgang viser vi at vi er et bedre lag, slår den danske strekspilleren fast.

Strålende start

ØIF startet kampen strålende og ledet med fem mål tidlig. Men så buttet det imot og til pause sto det 14–14. Basert på det som har skjedd tidligere i sesongen, var det mange tynnslitte nerver i Sør Amfi i denne perioden. Men nå viste guttene klasse og kom ut fra pause som et nesten nytt lag. 32–24 ble det til slutt.

– Det var en morsom dag på jobb, sier Munk med et smil.

– Vi slipper oss løs. Vi har snakket om hva vi kan gjøre selv for å få ting på gli og hatt en god uke på trening. Det har kun vært fokus på oss selv, sier han.

Men kan en friskmelde ØIF Arendal etter åttemålsseieren over Follo? – Vi er nødt til å være ydmyke hele tiden, ikke tro at vi er bedre enn vi er. Dette er et steg i riktig retning. Fortsetter vi slik, da kan det bli bra, mener Jesper.

Olaf Richter Hoffstad mener også det var et steg i riktig retning:

– Håper det skal løsne nå. Det er bedre å tape tidlig i sesongen enn i innspurten. Det vi gjør i dag gir oss trygghet. Det blir langt enklere når vi står slik bakover. Da slipper vi å score 30 mot etablert forsvar for å vinne, oppsummerer venstrekanten.

Lindströms gjennombrudd

ØIF Arendals beste spiller for kvelden, ble Richard Lindström. Han scoret seks mål og fikk sitt gjennombrudd som ØIF-spiller.

– Herlig at vi tar to poeng. Vi faller ned litt etter en god åpning. Kanskje slapper vi litt for mye av, men vi kommer tilbake igjen og kriger inn seieren. Vi har aldri helt kontroll, jeg føler ikke at vi hadde dette i lomma før det var to minutter igjen, forteller den trivelige svenske høyrebacken.

PS! ØIF Arendal klatret til sjuendeplass på tabellen, og har to poeng av seks mulige etter tre kamper. Drammen, Kolstad og Eleverum ligger på topp med full pott etter tre kamper.

SLIK VAR KAMPEN:

Det er lenge siden spenningen har vært så påtakelig som denne kvelden. Det var noen øyeblikk helt i starten den berømte knappenåla kunne høres falle i golvet. Men med tre raske mål av Olaf, Richard og Josip sørget for at det ble litt mer trykk.

Etter fem minutter var det 3–1 til ØIF, som lignet litt mer på en normal utgave av seg selv enn tidligere i sesongen.

Det satt langt bedre bakover og målvaktene fikk den hjelpen de hadde behov. Fremover unngikk laget alle feilene som har vært ødeleggende i de to første kampene.

Da Sander Løvlie Simonsen satte inn 7–2 etter 9,47, ble også Follo tvunget til kampens første time out.

Men etter hvert så raknet det litt framover. Etter 15 minutter hadde ØIF klart å få en 9-5-ledelse, men da hadde Follo scoret de to siste målene, og ØIF hadde rotet vekk ballen i angrep tre ganger på rad. Follo hadde fått mer aggressivitet i forsvaret. Dermed kunne ikke ØIF friskmeldes helt.

Etter 18 minutter misset ØIF i sitt angrep. Da lå ØIF tre mål foran og Follo var på full vei tilbake i kampen. Da 19 minutter var passert, var forspranget enda et mål mindre. Etter 20 minutter sto det 11-8, men med langt flere tynnslitte nerver enn det tilfellet var bare ti minutter tidligere ...

Med 23.30 på kampklokka hadde forspranget blitt til et mål, etter straffescoring fra gjestene.

25 minutter passert og det sto 12-10, etter en scoring fra Sondre Paulsen etter et langt angrep.

ØIF klarte å holde seg et og to mål foran, men noe av aggressiviteten bakover fra starten av kampen, den var vekk. I tillegg klarte ikke ØIF å utnytte Follos feil til å øke ledelsen. Med 29 minutter spilt, sto det plutselig 14–14. Det hadde knapt noen trodd da kampen var ti minutter gammel. Og da ØIF fikk en sjanse til å gå til ledelse i sluttsekundene, da gikk selvsagt avslutningen i golvet og himmelhøyt over. Symptomatisk for kampen og serieåpningen for ØIFs del.

Med fem minutter spilt av andre omgang, hadde ØIF tatt tilbake ledelsen i kampen og var et mål foran med 17–16. Sondre Paulsen sørget for 18–16 på straffe, akkurat da fem minutter ble passert.

ØIF økte til 19-16, men slet med å avslutte neste angrep. Richard Lindström tok ansvar og skaffet straffekast. Sondre Paulsen var sikker igjen fra merket og sørget for firemålsledelse 20–16. Lindström sørget i neste angrep for fem måls forsprang og 21–16. Da måtte Follo ta en time out.

Forsvaret begynte også å sitte bedre, som var sentral årsak til at ØIF kunne øke til fem måls forsprang.

Med kvarteret igjen å spille, var ledelsen til ØIF fortsatt på fem mål.

To raske mål, fra Richard og Olaf Richter Hoffstad (for åpent mål da Follo spilte sju mot seks) sørget for at det etter 48 minutter sto 25–18. Med ti minutter igjen var det fortsatt sju mål og 26–19.

Ting var ved det gamle. ØIF hadde kampen under kontroll og Follo måtte se at drømmen om å ta med poeng fra Sør Amfi denne gangen ble med en drøm.

Inn i kampens siste seks minutter gjorde Herman Thysted seg klar for å komme på banen sine første minutter i eliteserien. Da ledet ØIF 28–21. Det var litt Texas og Hawaii i de minuttene. på 29–23 og med 3,30 igjen, kom Herman Thysted – 16 år ung – inn til sine første minutter i eliteserien.