Idrettsplassen blir klar til Sør Cup

VENNESLA: Tirsdag 11. juni er egentlig en merkedag i Vennesla. Da ble det nye kunststoffdekket på løpebanene og kast-området på Idrettsplassen akkurat ferdig. Dermed kan arbeidet med å legge kunstdekke på fotballbanen begynne om et par dager.

– Vi har inne litauere som er eksperter på dette. De begynte å legge det røde belegget på kunststoffdekket med en gang regnet stoppet 1. pinsedag. Det ble en del klager da grunnet støy, og vi fikk stoppet arbeidet. Men vi måtte bruke 2. pinsedag, sier Orf.

Framover er det meldt mye regn. Det var disse par dagene dekket kunne legges. Hvis ikke, hadde det aldri gått å få til åpning av banen når nesten 1400 fotballspillere kommer til Vennesla 21. juni.

– Jeg har hele tiden regnet med vi skulle greie åpningen av cupen, men jeg har vært litt avventende og tvilt litt utad. Det er gøyere å overraske positivt enn negativt, smiler Orf.

Har prioritert kvalitet

Etter cupen blir baneområdet stengt igjen. Da fortsetter arbeidene med å klargjøre Idrettsplassen helt. I oktober skal til og med den nye tribunen være på plass.

Det blir et strålende anlegg. Prislappen er litt over 32 millioner kroner. Orf sier han har tenkt kvalitet hele veien.

– Vi måtte skifte ut massen under løpebanene. Der gikk nesten en million kroner ekstra. Vi kunne selvsagt gamblet, men jeg vil ikke ta ansvaret for telehiv på banen om et par år. Når vi først investerer må vi bygge skikkelig. Ingenting er dyrere enn hvis man må gjøre ting om igjen, sier Orf.

Flomlysanlegget er dimensjonert slik at det kan gjøres TV-opptak selv på kveldstid. Det er også lagt rørnett klart hvis man seinere ønsker å legge varme under løpe- og fotballbanen.

Foregår mye bra

– Åpningsfesten får vi komme tilbake til over ferien. Vi må jo finne på ett eller annet, sier Orf, som mener Vennesla nå tar store steg innen idrett og friluftsliv og folkehelse.

Først svømmehallen, så Sandrip med flott fritidspark og topp moderne skiskytterarena. Nå moderniseres Idrettsplassen og i budsjettene har politikerne lagt inn både oppgradering av Venneslahallen og ny idrettshall.