Konsmodagen – sykkelfest med mening

KONSMO: Jubelen sto i taket da det ble kjent at sykkelstjernene i Tour of Norway-sirkuset skulle fyke gjennom Audnedal denne flotte helligdagen i mai. Endelig skulle Konsmo plasseres på verdenskartet med timevis med flott eksponering og TV moro.

Da nærmere planlegging ble gjort, forsto den sammenraskede planleggingsgruppa at den største jobben nok ble å dele ut fyrstikker til publikum for å forhindre at noen blunket på feil tidspunkt. Da kunne man nemlig risikere å gå glipp av hele sykkelfeltet.

Petter Løwenhamn

Når så realitetene hadde sunket inn, forsto de at det ikke var selve sykkelrittet som skulle stå for hovedretten, men heller være vaniljesausen på geleen, og vips så hadde drømmen om oppstandelse for Konsmodagen, som hadde ligget brakk i to tiår, meldt seg.

Ideen ble dermed bygget på at sykkelen skulle stå i sentrum mye lenger enn de 30 sekundene vi ville få se World Tour-rytterne. Ved å plassere ut tre spinningssykler fikk de syklingen til å vare i 30 timer i stedet.

Helt fra onsdagsmorgen, da elever og lærere ved Konsmo skole inntok uteområdet til Spar Konsmo, ble det syklet i ett kjør for en god sak. At den gode saken ble Kreftforeningen, var nesten det aller enkleste og bli enige om. I en lita sammensveiset bygd virker en slik sykdom sterkt inn på lokalsamfunnet.

Petter Løwenhamn

Det blir veldig nært, og det er nesten umulig å finne personer som er ikke er direkte eller indirekte involvert i noen som er rammet av en eller annen alvorlig krefttype. I en slik situasjon er det også lett å føle seg litt hjelpeløs, og selv om en aldri så gjerne vil, kan det være vanskelig å finne en måte og faktisk hjelpe på.

Petter Løwenhamn

Non stop-sykling

Så fra onsdag kl. 08.30, gjennom hele dagen, kvelden og natten var det aldri mindre enn to personer som trofast tråkket rundt på pedalene, vel motiverte for å kunne hjelpe til med innsamlingen. Her syklet pårørende som hadde mistet sin mor, far, ektefelle, besteforeldre eller til og med egne barn. Hele familier tråkket sammen, mens andre syklet kanskje litt ekstra for sin gode venn som kjemper kampen akkurat nå.

Derfor ble denne Kristi himmelfartsdag den dagen da alle kunne være med og bidra, og et slags manifest på at det å stå sammen om en så viktig sak er enormt samlende for ei bygd.

På onsdagen hadde skolen sine egne ideer for å samle inn penger. I tillegg til å sykle, hadde de loppemarked for brukte leker, hoppetaukonkurranse og diverse leker. De klarte på de få timene de var til stede og samle inn 10.000 kr. For en start! Helt vanvittig. Grunnlaget var lagt for det neste døgnet.

Tross en rimelig grå og trist værmessig start på torsdagen var det bare smil og finne blant dem som stoppet innom Konsmo sentrum. Og det ble flere og flere ettersom timene gikk.

Petter Løwenhamn

Mange stands

På plassen hadde alle de politiske partiene samlet seg med stands med diverse kreative måter og samle inn penger på. Vi må vel si at Senterpartiets løsning med å «tråkke seg en smoothie» var den aller mest treffende på en dag som dette. Under tak og telt fant vi flere av bedrifter med tilhørighet til bygda, som også bød på både gode tilbud og egne støtteordninger for saken.

Og så var det Spar Konsmo selv da. De var ikke snauere enn at de bød på grillmat til alle de besøkende. Betalingen? Jo da, den var frivillig, og gikk rett inn til Kreftforeningen den også.

Petter Løwenhamn

Hva med barna da? Jo, arrangørene hadde stablet sammen sin egen lille Tour of Kids samling mens vi ventet. Ca 100 påmeldte syklister fikk øve seg på profflivet, da hele folkemengden samlet seg for å bejuble dem fra start til mål. Lydnivået da dette feltet startet kunne fullt ut måle seg med lydnivået da proffsyklistene føk forbi noen timer seinere.

På baksiden av området var det mulig og få sin første ridetur på noen flotte hester som passet både for små og større barn. Og der det er et hoppeslott, ja der er det alltid godt å være.

Petter Løwenhamn

Stor giverglede

Så da bilkolonnene kom, motorsyklistene blinket med sine blålys og den enorme folkemengden begynte å stable seg rundt i krysset, ja da var allerede de fleste gode og mette på opplevelser. Da den flaggmalte bilen med den folkebrune kjernekaren Dag Otto i tillegg stoppet for å slå av en prat med våre to eldste syklister på 82 og 92 år, ja da var dagen faktisk fullkommen.

Men akkurat som vaniljesausen på geleen alltid gir en god følelse når den glir ned den også, skapte Andreas Vangstad en siste ekstase blant hordene da han suste ned Kvåsheiveien som førstemann, før resten av feltet kom halsende etter.

Petter Løwenhamn

Da innsamlingsbøssene var talt opp torsdag kveld hadde 25.000 kroner funnet veien ned i den smale sprekken. Fredag ettermiddag var beløpet til Kreftforeningen kommet opp i 40.000. Mer kontanter enn man trodde det fantes i omløp i ei lita bygd uten verken bank eller minibank. Det totale tallet kan fort bli enda en del større og skaper forventninger om at dette skal gjentas. For her klarte Konsmo og skape mening til sykkelfesten.