11 gull til Mandal i Barneturnstevnet

Mandals Turnforening deltok med sju tropper i rekrutt- og juniorklassen i to apparater. Her møtte de tropper fra hele Vest-Agder i alt hele 21 lag eller tropper som det kalles i turn.

Mandalittene kunne reise hjem med hele åtte gull i lomma fra troppskonkurransen. I troppsgymnastikk konkurreres det i trampett, hvor gymnastene løper tett på rekke og utfører akrobatiske øvelser i lufta tett etter hverandre, og tumbling som er en lang matte hvor gymnastene utfører akrobatikk synkronisert på rekke. I begge øvelser jobbes det som lag og gymnastene blir bedømt på stil og utførelse som en enhet. Om en faller eller bøyer beina blir det trekk på hele laget, eller troppen som det heter i turn.

Jens Erik Holmquist

Jens Erik Holmquist

Jens Erik Holmquist

Jens Erik Holmquist

Det ble også konkurrert i åpen klasse hvor andre turngrener får delta og konkurrere mot hverandre. Her tok mandalittene med seg tre gull og flere gode plasseringer. Grener som deltok fra Mandal var Rytmisk Sportsgymnastikk, Sportsdrill, Åpent parti S360 og Apparrturn jenter. De får da inntil tre minutt til rådighet på et 12x12m turn teppe, og kan vise det de er gode for. Dette er et veldig spesielt format som kun finnes under Barneturnstevnet. Hensikten er først og fremst at alle skal få muligheten til å vise seg fram.

Individuelle, par og tropper bli bedømt ut fra det likt sett med kriterier som er: Evne til å utnytte feltet og bevege seg i ulike plan. Evne til å gjøre samarbeidselementer og vanskelighetsgraden av elementene. Tolkning av musikk med artisteri, innlevelse og idrettsglede. Kroppsteknisk vanskegrad. Danseteknikk og til slutt et helhets inntrykk.

Det er veldig gøy for Mandals Turnforening å kunne vise sin fulle bredde i konkurransepartiene også, og ikke minst at de hevder seg i alle grener. Det er verdt å trekke fram to utrolig tøffe jenter som var de eneste på hele stevnet som kjørte soloprogram, altså helt alene på teppe foran 1000 tilskuere. Wilma Gulowsen Gustumhaugen (11) og Juni Walvick (10). De fikk henholdsvis 2.- og 3. plass etter apparatturn jentene, som kunne reise hjem med 1.plassen i åpen klasse rekrutt.

Mandals Turnforening er stolte av dere alle sammen!

Jens Erik Holmquist

Jens Erik Holmquist

Jens Erik Holmquist