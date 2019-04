Vellykket landsstevne på Åros

SØGNE: Arrangementet har gått helt smertefritt og det har bare vært lovord å høste. En stor gjeng smilende dugnadsarbeidere fra klubben har med et godt samarbeid gjennomført et av de fineste stevnene noen gang nede på Åros Ridesenter. Klubben hadde selv åtte lokale deltakere som alle viste god ridning på dette høye og krevende nivået.

Det spesielle og fine med sprangridning er at samarbeidet med hesten må være på plass. Du må kjenne hesten din godt og ha trent mye for å kunne delta på dette nivået. Både gutter og jenter konkurrerer i samme klasser og det er i gjennomsnitt ca. 50 deltakere i hver klasse. Det er egne klasser for ponnier hvor det er aldersbestemt, du må være under 16 år.

Flere gode plasseringer ble det for klubben. Tea Bredland Andersen (12) på What A Dude fikk 4. plass, Ingebjørg Bahus (14) på Bonzai Rocky fikk 4. plass, Jennie Repstad på Divo (18) fikk 11. plass og Silje Polden på Glamour fikk en 7. plass. I tillegg deltok Emma Grey, Barbro Skretting, Julie Røyseland og Emilie Erlandsen.

Vi er strålende fornøyd med helga, men nå skal det bli godt med litt påskeferie for både hester, ryttere og støtteapparatet rundt. God påske!

Privat

Privat

Privat