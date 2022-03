FLEKKEFJORD: Lørdag 19. mars ble årets andre kretskonkurranse i troppsgymnastikk arrangert i nye Flekkefjord Sparebank Arena. Kristiansand Turnforening reiste til Flekkefjord med ett jentelag i rekruttklassen, og ett jentelag i juniorklassen, hvor begge lagene deltok i trampett og tumbling.

For flere av rekruttene var dette deres første konkurranse, noe som gjorde det litt ekstra spennende for flere av dem. Selv med litt nerver gjennomførte jentene en god konkurranse både i trampett og tumbling, og fikk med seg to andreplasser. Trenerne var veldig godt fornøyd med jentenes innsats under konkurransen.

Juniorene gjennomførte også en kjempebra konkurranse i begge apparatene. Jentene fikk 2. plass i trampett og en 1. plass i tumbling, noe både jentene og trenerne var svært godt tilfreds med.